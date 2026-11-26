Festival Sabores do Caparaó começa hoje com show de Tatiana Bolzan e Nabrasi
Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras começa nesta quinta-feira (26), com apresentações musicais, gastronomia regional e cafés especiais.
Muniz Freire, na região do Caparaó capixaba, recebe, a partir desta quinta-feira (26), a segunda edição do Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras. Com entrada gratuita, o evento acontece no Parque de Exposições e segue até sábado (28).
A programação desta quinta-feira começa às 18h, com a abertura da praça de alimentação. Às 19h30, Nabrasi e Suas Águias abrem a programação musical com um repertório de brasilidades. Já às 22h, a cantora Tatiana Bolzan encerra a primeira noite do festival.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ao todo, 20 empreendimentos da sede de Muniz Freire e dos distritos de Vieira Machado, Piaçu e São Pedro participam do evento.
O festival também reúne aulas-show com chefs convidados e etapas estaduais dos concursos de Gastronomia e Coquetelaria da Abrachefs.
Nos próximos dias, o evento terá apresentações de sertanejo clássico, música instrumental, pop/rock e manifestações culturais.
Confira a programação de hoje (26)
- 18h: abertura da praça de alimentação;
- 19h30: show de Nabrasi e Suas Águias;
- 22h: show de Tatiana Bolzan.
Serviço
Evento: Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras
Data: 26 a 28 de novembro de 2026
Local: Parque de Exposições de Muniz Freire
Entrada: Gratuita
Abertura nesta quinta-feira: 18h
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