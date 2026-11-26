Muniz Freire, na região do Caparaó capixaba, recebe, a partir desta quinta-feira (26), a segunda edição do Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras. Com entrada gratuita, o evento acontece no Parque de Exposições e segue até sábado (28).

A programação desta quinta-feira começa às 18h, com a abertura da praça de alimentação. Às 19h30, Nabrasi e Suas Águias abrem a programação musical com um repertório de brasilidades. Já às 22h, a cantora Tatiana Bolzan encerra a primeira noite do festival.

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Ao todo, 20 empreendimentos da sede de Muniz Freire e dos distritos de Vieira Machado, Piaçu e São Pedro participam do evento.

O festival também reúne aulas-show com chefs convidados e etapas estaduais dos concursos de Gastronomia e Coquetelaria da Abrachefs.

Nos próximos dias, o evento terá apresentações de sertanejo clássico, música instrumental, pop/rock e manifestações culturais.

Confira a programação de hoje (26)

18h: abertura da praça de alimentação;

abertura da praça de alimentação; 19h30: show de Nabrasi e Suas Águias;

show de Nabrasi e Suas Águias; 22h: show de Tatiana Bolzan.

Serviço

Evento: Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras

Data: 26 a 28 de novembro de 2026

Local: Parque de Exposições de Muniz Freire

Entrada: Gratuita

Abertura nesta quinta-feira: 18h