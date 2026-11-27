Festival Sabores do Caparaó mantém programação com shows gratuitos nesta sexta (27)
Mesmo após as fortes chuvas que atingiram Muniz Freire nos últimos dias, a programação desta sexta-feira (27) do Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras será mantida. O evento reúne quatro atrações musicais, experiências gastronômicas e cafés especiais no Parque de Exposições do município, com entrada gratuita.
A praça de alimentação abre às 18h. Já a programação cultural começa às 19h, com a apresentação da Lira Munizfreirense. Em seguida, às 19h30, a dupla Marcos e Willian leva ao palco clássicos do sertanejo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Às 21h30, Gilson Santos apresenta o show Estação Sax. A banda Picnic Dogs encerra a noite, às 22h, com sucessos dos anos 80.
Confira a programação
– 18h: abertura da praça de alimentação;
– 19h: Lira Munizfreirense;
– 19h30: Marcos e Willian;
– 21h30: Gilson Santos – Estação Sax;
– 22h: Picnic Dogs.
Gastronomia e cafés especiais
Além das atrações musicais, o festival reúne 20 empreendimentos da sede de Muniz Freire e dos distritos de Vieira Machado, Piaçu e São Pedro. O público encontra opções de gastronomia regional, artesanato, cafés especiais e produtos da agroindústria.
Entre os destaques estão a costela gaúcha preparada no fogo de chão, os pratos autorais e as degustações de cafés produzidos no município.
O evento também inclui aulas-show com chefs convidados e etapas estaduais dos concursos de Gastronomia e Coquetelaria da Abrachefs.
Festival segue até sábado
A segunda edição do Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras termina neste sábado (28). A programação de encerramento reúne Wagner e Edmar, a apresentação folclórica do Boi Azulão e a banda Auto Reverse Band.
A Prefeitura de Muniz Freire apresenta o festival, que conta com realização do Instituto Panela de Barro, patrocínio do Sicoob e apoio de instituições parceiras.
Serviço
Evento: Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras
- Data: 26 a 28 de novembro de 2026
- Local: Parque de Exposições de Muniz Freire
- Entrada: Gratuita
- Abertura da praça de alimentação: 18h nesta sexta-feira e 17h no sábado.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726