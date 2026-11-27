Mesmo após as fortes chuvas que atingiram Muniz Freire nos últimos dias, a programação desta sexta-feira (27) do Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras será mantida. O evento reúne quatro atrações musicais, experiências gastronômicas e cafés especiais no Parque de Exposições do município, com entrada gratuita.

A praça de alimentação abre às 18h. Já a programação cultural começa às 19h, com a apresentação da Lira Munizfreirense. Em seguida, às 19h30, a dupla Marcos e Willian leva ao palco clássicos do sertanejo.

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Às 21h30, Gilson Santos apresenta o show Estação Sax. A banda Picnic Dogs encerra a noite, às 22h, com sucessos dos anos 80.

Confira a programação

– 18h: abertura da praça de alimentação;

– 19h: Lira Munizfreirense;

– 19h30: Marcos e Willian;

– 21h30: Gilson Santos – Estação Sax;

– 22h: Picnic Dogs.

Gastronomia e cafés especiais

Além das atrações musicais, o festival reúne 20 empreendimentos da sede de Muniz Freire e dos distritos de Vieira Machado, Piaçu e São Pedro. O público encontra opções de gastronomia regional, artesanato, cafés especiais e produtos da agroindústria.

Entre os destaques estão a costela gaúcha preparada no fogo de chão, os pratos autorais e as degustações de cafés produzidos no município.

O evento também inclui aulas-show com chefs convidados e etapas estaduais dos concursos de Gastronomia e Coquetelaria da Abrachefs.

Festival segue até sábado

A segunda edição do Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras termina neste sábado (28). A programação de encerramento reúne Wagner e Edmar, a apresentação folclórica do Boi Azulão e a banda Auto Reverse Band.

A Prefeitura de Muniz Freire apresenta o festival, que conta com realização do Instituto Panela de Barro, patrocínio do Sicoob e apoio de instituições parceiras.

Serviço

Evento: Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras