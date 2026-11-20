Festival Sabores do Caparaó terá gastronomia, shows e entrada gratuita em Muniz Freire
Evento será realizado de 26 a 28 de novembro, no Parque de Exposições, com gastronomia regional, cafés especiais, concursos, apresentações culturais e shows musicais.
O município de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, recebe entre os dias 26 e 28 de novembro a segunda edição do Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Parque de Exposições e terá programação voltada à gastronomia, cultura, música e valorização dos empreendedores locais.
A iniciativa reúne cerca de 20 empreendimentos da sede e dos distritos de Muniz Freire, com representantes dos setores de gastronomia, cafés especiais, agroindústria, artesanato, serviços e comércio varejista.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Apresentado pela Prefeitura de Muniz Freire e realizado pelo Instituto Panela de Barro, o festival busca fortalecer o turismo de experiência e divulgar os produtos e as tradições do município.
Gastronomia e cafés especiais são destaques
A programação gastronômica terá curadoria do chef Nagem Abikahir e contará com pratos da culinária regional, produtos da agroindústria e receitas autorais dos distritos.
Entre os destaques está a tradicional costela gaúcha preparada no fogo de chão, representando a cultura de Vieira Machado.
O evento também terá aulas-show abertas ao público e concursos de gastronomia e coquetelaria, válidos pela etapa estadual da Associação Brasileira de Chefs de Cozinha e Bartenders (Abrachefs).
Os cafés especiais produzidos em Muniz Freire também terão espaço no festival. Produtores do Grupo Cafés Especiais de Muniz Freire e da Rota Cafés de Muniz Freire participarão com degustações, comercialização de grãos premiados e divulgação de experiências de agroturismo nas propriedades rurais.
Música e cultura durante os três dias
Além da gastronomia, o festival terá apresentações culturais e shows musicais. Entre as atrações estão o grupo folclórico Boi Azulão e a Lira Munizfreirense.
A programação musical inclui apresentações de brasilidades, sertanejo clássico, saxofone, pop e rock dos anos 1980 e 1990.
Na quinta-feira (26), primeiro dia do evento, os shows serão de Nabrasi e Suas Águias e Tatiana Bolzan.
Na sexta-feira (27), o público poderá acompanhar apresentações de Marcos e Willian, Gilson Santos (Estação Sax) e Picnic Dogs.
Já no sábado (28), a programação terá Wagner e Edmar, apresentação folclórica do Boi Azulão e show da Auto Reverse Band.
Confira a programação completa
QUINTA-FEIRA (26/11)
- 18h – Abertura da praça de alimentação
- 19h30 – Nabrasi e Suas Águias (brasilidades)
- 22h – Tatiana Bolzan (brasilidades)
SEXTA-FEIRA (27/11)
- 16h – Concurso de Coquetelaria (Bartenders) – etapa estadual da Abrachefs
- 18h – Abertura da praça de alimentação
- 18h30 – Aula-show com os chefs Nagem Abikahir e Reinaldo Mendes (MG)
- 19h – Lira Munizfreirense
- 19h30 – Marcos e Willian (sertanejo clássico)
- 21h30 – Gilson Santos (Estação Sax)
- 22h – Picnic Dogs (anos 80)
SÁBADO (28/11)
- 14h – Concurso de Gastronomia (Chefs de Cozinha) – etapa estadual da Abrachefs
- 17h – Abertura da praça de alimentação
- 19h30 – Wagner e Edmar (brasilidades)
- 21h30 – Apresentação cultural Boi Azulão (folclore)
- 22h – Auto Reverse Band (pop/rock)
Serviço
- Evento: Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras – Edição Muniz Freire 2026
- Data: 26, 27 e 28 de novembro
- Local: Parque de Exposições de Muniz Freire, na sede do município
- Entrada: Gratuita
- Atrações: Gastronomia, cafés especiais, artesanato, concursos, aulas-show, apresentações culturais e shows musicais.
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