O município de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, recebe entre os dias 26 e 28 de novembro a segunda edição do Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Parque de Exposições e terá programação voltada à gastronomia, cultura, música e valorização dos empreendedores locais.

A iniciativa reúne cerca de 20 empreendimentos da sede e dos distritos de Muniz Freire, com representantes dos setores de gastronomia, cafés especiais, agroindústria, artesanato, serviços e comércio varejista.

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Apresentado pela Prefeitura de Muniz Freire e realizado pelo Instituto Panela de Barro, o festival busca fortalecer o turismo de experiência e divulgar os produtos e as tradições do município.

Gastronomia e cafés especiais são destaques

A programação gastronômica terá curadoria do chef Nagem Abikahir e contará com pratos da culinária regional, produtos da agroindústria e receitas autorais dos distritos.

Entre os destaques está a tradicional costela gaúcha preparada no fogo de chão, representando a cultura de Vieira Machado.

O evento também terá aulas-show abertas ao público e concursos de gastronomia e coquetelaria, válidos pela etapa estadual da Associação Brasileira de Chefs de Cozinha e Bartenders (Abrachefs).

Os cafés especiais produzidos em Muniz Freire também terão espaço no festival. Produtores do Grupo Cafés Especiais de Muniz Freire e da Rota Cafés de Muniz Freire participarão com degustações, comercialização de grãos premiados e divulgação de experiências de agroturismo nas propriedades rurais.

Música e cultura durante os três dias

Além da gastronomia, o festival terá apresentações culturais e shows musicais. Entre as atrações estão o grupo folclórico Boi Azulão e a Lira Munizfreirense.

A programação musical inclui apresentações de brasilidades, sertanejo clássico, saxofone, pop e rock dos anos 1980 e 1990.

Na quinta-feira (26), primeiro dia do evento, os shows serão de Nabrasi e Suas Águias e Tatiana Bolzan.

Na sexta-feira (27), o público poderá acompanhar apresentações de Marcos e Willian, Gilson Santos (Estação Sax) e Picnic Dogs.

Já no sábado (28), a programação terá Wagner e Edmar, apresentação folclórica do Boi Azulão e show da Auto Reverse Band.

Confira a programação completa

QUINTA-FEIRA (26/11)

18h – Abertura da praça de alimentação

19h30 – Nabrasi e Suas Águias (brasilidades)

22h – Tatiana Bolzan (brasilidades)

SEXTA-FEIRA (27/11)

16h – Concurso de Coquetelaria (Bartenders) – etapa estadual da Abrachefs

18h – Abertura da praça de alimentação

18h30 – Aula-show com os chefs Nagem Abikahir e Reinaldo Mendes (MG)

19h – Lira Munizfreirense

19h30 – Marcos e Willian (sertanejo clássico)

21h30 – Gilson Santos (Estação Sax)

22h – Picnic Dogs (anos 80)

SÁBADO (28/11)

14h – Concurso de Gastronomia (Chefs de Cozinha) – etapa estadual da Abrachefs

17h – Abertura da praça de alimentação

19h30 – Wagner e Edmar (brasilidades)

21h30 – Apresentação cultural Boi Azulão (folclore)

22h – Auto Reverse Band (pop/rock)

Serviço