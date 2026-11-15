Fígado é transportado de helicóptero de Cachoeiro para salvar vida em Vila Velha

Uma operação aérea mobilizou o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) na tarde deste sábado (14) para garantir o transporte de um fígado destinado a transplante no Espírito Santo. O órgão saiu de Cachoeiro de Itapemirim com destino ao Hospital Evangélico, em Vila Velha, em uma missão que exigia agilidade para preservar as condições necessárias ao procedimento.

O acionamento foi feito pela Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo. A equipe utilizou o helicóptero Harpia 10 para realizar o deslocamento aéreo.

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A aeronave pousou na rodoviária de Vitória, onde o órgão foi transferido para transporte terrestre até o Hospital Evangélico, em Vila Velha, completando o percurso.

Corrida contra o tempo para salvar vidas

O transporte de órgãos para transplantes exige rapidez, já que cada um possui um período específico de conservação fora do organismo, conhecido como tempo de isquemia.

Por isso, o apoio aéreo é considerado fundamental em operações desse tipo, pois reduz o tempo de deslocamento entre municípios e ajuda a preservar a viabilidade dos órgãos destinados aos transplantes.

A missão realizada pelo Notaer integra a estrutura de apoio logístico à Central Estadual de Transplantes e reforça a importância da atuação conjunta dos serviços públicos para viabilizar procedimentos que podem salvar vidas.