Filha é condenada a 25 anos de prisão por planejar assassinato do próprio pai em Iúna

Uma jovem de 22 anos foi condenada a 25 anos de prisão por planejar a morte do próprio pai, o produtor de café Jair Ribeiro de Almeida, de 79 anos. O assassinato aconteceu em maio de 2024, no município de Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Outros dois homens, apontados como responsáveis pela execução do crime, também foram condenados pelo Tribunal do Júri.

O julgamento de Victoria Martins de Almeida ocorreu na quarta-feira (11) e durou aproximadamente dez horas. Ao todo, as penas aplicadas aos três réus somam 70 anos de prisão.

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Tiago Silveira e Silva, responsável pela execução do homicídio, recebeu pena de 22 anos. Já Marcos Vinicius Goulart Andrade Eler foi condenado a 23 anos de prisão.

De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), os jurados reconheceram, na condenação de Victoria, as qualificadoras de motivo torpe, emprego de asfixia e meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e a finalidade de assegurar a ocultação de outro crime, relacionado a saques financeiros não autorizados.

No caso dos dois homens condenados pela execução, foram reconhecidas as qualificadoras de emprego de asfixia e meio cruel, além do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

As condenações encerram o julgamento dos três envolvidos no assassinato do produtor rural, que tinha 79 anos quando foi morto em Iúna.