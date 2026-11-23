Um homem de 28 anos, investigado por envolvimento com o tráfico interestadual de drogas, foi preso na tarde deste domingo (22), no distrito de Celina, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. O suspeito tentou fugir pelos fundos de uma residência ao perceber a chegada dos policiais, mas acabou interceptado pelas equipes.

A prisão ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Federal (PF). A ação teve como objetivo cumprir um mandado de prisão contra o investigado.

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Segundo informações da Polícia Militar, a localização do suspeito foi possível graças ao trabalho integrado dos serviços de inteligência do 3º Batalhão da PM capixaba e da corporação mineira, com a participação de um policial federal.

Durante a abordagem, o homem também danificou o próprio aparelho celular. Apesar da tentativa de fuga, os agentes conseguiram realizar a prisão.

Suspeito relatou atuação no tráfico mesmo foragido

Ainda conforme a polícia, o investigado relatou aos agentes que continuava envolvido em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, mesmo enquanto estava foragido.

De acordo com o relato, ele atuava de forma remota, incluindo o repasse de cargas de cocaína no município de Espera Feliz, em Minas Gerais.

A operação destacou a importância da cooperação entre as forças de segurança dos dois estados, especialmente nas regiões próximas à divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.