Guarda Municipal apreende motos irregulares durante patrulhamento em Cachoeiro
Guarda Municipal identificou condutores sem CNH, passageiros sem capacete e licenciamento atrasado durante abordagens em Cachoeiro.
Duas motocicletas foram removidas ao pátio credenciado após agentes da Guarda Municipal identificarem diversas irregularidades durante patrulhamento preventivo no bairro Zumbi e na Rua Sebastião Cardoso dos Santos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
A primeira abordagem aconteceu na noite de sábado (31), na Rua René Nogueira, no bairro Zumbi. Os agentes avistaram uma Honda Biz ocupada por dois homens. Segundo o registro da ocorrência, o passageiro estava sem capacete de segurança e o condutor demorou alguns metros para obedecer à ordem de parada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante a fiscalização, foi constatado que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), utilizava chinelo sem alça traseira e transportava o passageiro sem capacete. Também foi verificado que o licenciamento do veículo estava atrasado.
Diante das irregularidades, foram lavrados autos de infração e a motocicleta foi removida ao pátio credenciado.
Na sequência do patrulhamento, já na Rua Sebastião Cardoso dos Santos, a equipe abordou outra motocicleta, uma Honda NXR Bros 150. O condutor também não possuía CNH.
A fiscalização apontou ainda que o veículo estava com o licenciamento em atraso, tendo como último exercício regularizado o ano de 2023. Foram registradas as infrações e a motocicleta também foi encaminhada ao pátio.
Após os procedimentos, os envolvidos foram liberados e a Guarda Municipal deu continuidade ao patrulhamento preventivo.
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