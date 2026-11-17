Guarda Municipal socorre homem ferido na chuva em Cachoeiro após o Samu negar atendimento
Homem apresentava suspeita de fratura ou luxação na perna direita. Segundo boletim da Guarda Municipal, o Samu negou inicialmente o envio de uma ambulância, mas realizou o atendimento após novo contato.
A Guarda Civil Municipal, de Cachoeiro de Itapemirim, prestou atendimento a um homem que foi encontrado ferido no bairro BNH, durante as chuvas na noite da segunda-feira (16).
De acordo com a GCM, o homem estava consciente, mas com inchaço, escoriações e suspeita de fratura ou luxação na perna direita. Os agentes prestaram apoio à vítima e solicitaram uma ambulância ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No entanto, conforme o registro da Guarda Municipal, a médica reguladora do Samu teria negado inicialmente o envio de uma ambulância.
Diante da negativa, os guardas acionaram o Corpo de Bombeiros e fizeram um novo contato com o Samu, desta vez diretamente com a supervisão. Após receber as informações sobre as condições do paciente, o serviço autorizou o envio de uma unidade de suporte básico.
Enquanto aguardavam o resgate, os agentes sinalizaram a via, controlaram o trânsito e garantiram a segurança do homem.
A ambulância chegou às 22h56, segundo o boletim. A equipe do Samu realizou o atendimento pré-hospitalar e imobilizou o membro lesionado. Em seguida, o homem foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
A reportagem entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para solicitar esclarecimentos sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O conteúdo será atualizado assim que houver um posicionamento oficial do serviço.
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