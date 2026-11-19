Homem é baleado na cabeça com esposa e filhos dentro de carro em Presidente Kennedy
Vítima de 30 anos foi socorrida após ataque de dois suspeitos em uma motocicleta, na ES-162, em Presidente Kennedy. Mulher e crianças não se feriram.
Um homem de 30 anos foi baleado na cabeça enquanto estava dentro de um carro com a esposa e os dois filhos, de quatro anos, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O ataque aconteceu na quarta-feira (18), na rodovia ES-162, na região do bairro São Paulo. Apesar dos disparos, a mulher e as crianças não ficaram feridas.
De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram do veículo nas proximidades do ginásio do bairro. O passageiro, armado com uma pistola, teria efetuado diversos tiros contra o motorista.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Após o ataque, os criminosos fugiram em direção à BR-101. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Homem foi encontrado ferido dentro do veículo
A Polícia Militar recebeu informações do sistema de videomonitoramento sobre disparos de arma de fogo na região.
Quando chegaram ao local, os militares encontraram a vítima dentro do carro, com um ferimento na cabeça. Apesar da gravidade da situação, o homem ainda apresentava sinais vitais.
Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o socorro e encaminhou a vítima ao pronto atendimento de Presidente Kennedy.
Após receber os primeiros cuidados e ser estabilizado pela equipe médica, o homem foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Esposa relatou momentos do ataque à polícia
Em depoimento à Polícia Militar, a esposa da vítima contou que estava no veículo com o marido e os dois filhos quando os suspeitos se aproximaram em uma motocicleta.
Segundo o relato, o passageiro da moto sacou uma pistola e disparou várias vezes contra o homem. Em seguida, a dupla deixou o local e fugiu em direção à BR-101.
A mulher e as duas crianças escaparam sem ferimentos.
Polícia Civil investiga tentativa de homicídio
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informou que a Delegacia de Presidente Kennedy ficará responsável pelas investigações.
A corporação confirmou que, até o momento da divulgação das informações, nenhum suspeito havia sido detido.
Para preservar o andamento da investigação, a Polícia Civil não divulgou outros detalhes sobre o caso.
Como denunciar?
A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com informações que ajudem a identificar os responsáveis pelo ataque. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.
Os canais disponíveis são:
- Telefone: 181
- Site: Disque-Denúncia 181
- WhatsApp: (27) 99253-8181
O órgão garante o anonimato dos denunciantes e informa que todas as informações recebidas são investigadas.
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