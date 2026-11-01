Homem é encontrado morto às margens de estrada em Cachoeiro

O corpo de um homem de 40 anos foi localizado em uma estrada de chão na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (31).

A vítima apresentava marcas de sangue na região da cabeça e foi encontrada na localidade de Monte Líbano. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, cuja causa ainda não foi esclarecida.

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A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou os pertences da vítima e o veículo utilizado por ela. A perícia da Polícia Científica também foi chamada para realizar os procedimentos necessários.

Até o momento, não há confirmação sobre o que provocou a morte do homem. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por exames de necropsia. Depois, será liberado para os familiares.

Caso será investigado pela DHPP

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência será investigada pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

A colaboração da população pode contribuir para o esclarecimento do caso.