Homem é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa abandonada em Itapemirim

Um homem foi encontrado morto, com aparentes sinais de agressão física, dentro de uma residência abandonada no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada após moradores identificarem o corpo e comunicarem a situação.

A vítima foi identificada como Marcelo de Araújo, conhecido pelo apelido de “Xexéu”. Segundo informações registradas pela Polícia Militar, ele vivia em situação de rua.

Ao chegar ao endereço, os militares conversaram com um homem que havia recebido informações de moradores sobre a presença do corpo. Ele contou que foi até o imóvel, reconheceu a vítima e acionou a polícia.

Polícia apura possível ligação entre briga e morte

Durante o atendimento, os policiais ouviram uma pessoa que frequentava a residência abandonada e, ocasionalmente, permanecia no local.

Segundo o relato, Marcelo teria se envolvido em uma discussão com outro homem alguns dias antes de ser encontrado morto.

A testemunha afirmou que, durante o desentendimento, a vítima teria dado um tapa no rosto do homem. Ainda conforme essa versão, ele teria reagido de forma violenta, o que poderia estar relacionado à morte.

A Polícia Militar recebeu posteriormente a informação de que o homem citado pela testemunha havia sido conduzido pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O boletim não informa se houve prisão.

Outro homem, que conhecia os envolvidos, também foi localizado durante o patrulhamento. Ele afirmou que estava dormindo e não presenciou os fatos. Mesmo assim, os militares o encaminharam à Polícia Civil para eventuais esclarecimentos complementares.

Polícia Científica realizou perícia no imóvel

Após encontrar o corpo, a Polícia Militar isolou a residência para preservar possíveis vestígios e permitir o trabalho das equipes responsáveis pela investigação.

Agentes da Polícia Civil compareceram ao endereço e iniciaram os procedimentos de apuração. Na sequência, profissionais da Polícia Científica realizaram os trabalhos periciais e assumiram os procedimentos relacionados à remoção do corpo.

A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias da morte e verificar se o desentendimento relatado pela testemunha tem relação com o caso.

O boletim policial não informa a data exata da morte nem apresenta a conclusão da perícia sobre sua causa.