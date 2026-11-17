Dois dias após a morte de Phâmella Barbosa Silva, de 23 anos, atingida por golpes de enxada na cabeça, a Polícia Civil prendeu o padrasto da jovem, de 63 anos, na manhã desta terça-feira (17), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O homem é investigado por feminicídio e se apresentou à Delegacia Regional acompanhado de um advogado.

A prisão ocorreu após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária contra o investigado, a pedido do delegado responsável pelo caso. A Polícia Civil solicitou a medida diante do risco de fuga do suspeito.

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Entenda como o crime aconteceu

O crime ocorreu na manhã de domingo (15), na residência do investigado, na localidade de Ilha do Gato, em Itapemirim.

Segundo relatos de familiares, o padrasto vinha assediando a jovem. No dia do crime, os dois teriam discutido e se envolvido em uma briga que terminou em agressões físicas.

Durante o confronto, conforme as informações da investigação, o homem pegou uma enxada e atingiu Phâmella com golpes na cabeça.

A jovem recebeu socorro e foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Apesar do atendimento, ela não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Suspeito se apresentou após buscas policiais

Logo após o crime, a Polícia Militar realizou buscas para localizar o padrasto, mas não conseguiu encontrá-lo.

A Delegacia Regional de Itapemirim assumiu a investigação e iniciou diligências para esclarecer as circunstâncias da morte.

Diante dos elementos reunidos e do risco de fuga, o delegado responsável solicitou à Justiça a prisão temporária do homem.

Na manhã desta terça-feira (17), o investigado compareceu espontaneamente à delegacia, acompanhado de advogado. Os policiais cumpriram o mandado judicial.

Polícia investiga feminicídio

A Polícia Civil investiga inicialmente o caso como feminicídio. O inquérito policial continua em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Após a conclusão dos procedimentos na delegacia, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.