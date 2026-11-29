Um homem sofreu um atropelamento na manhã deste domingo (29), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu no bairro União, na região da Safra.

Informações preliminares indicam que a vítima sofreu um ferimento na perna e recebeu socorro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do atropelamento nem sobre a gravidade do ferimento.

A reportagem poderá ser atualizada assim que novas informações estiverem disponíveis.