Homem fica ferido após atropelamento na região da Safra, em Cachoeiro
Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do atropelamento.
Um homem sofreu um atropelamento na manhã deste domingo (29), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu no bairro União, na região da Safra.
Informações preliminares indicam que a vítima sofreu um ferimento na perna e recebeu socorro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do atropelamento nem sobre a gravidade do ferimento.
A reportagem poderá ser atualizada assim que novas informações estiverem disponíveis.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726