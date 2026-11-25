Um homem ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (25), na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo relatos de populares que prestaram socorro à vítima, o homem atravessava a avenida fora da faixa de pedestres quando foi atingido pelo motociclista.

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Com o impacto, o homem sofreu diversas escoriações. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima. A avenida registra intenso fluxo de veículos e pedestres.