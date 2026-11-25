Homem fica ferido após ser atropelado por moto em Cachoeiro
Homem sofre escoriações após ser atropelado por uma motocicleta na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro.
Um homem ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (25), na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo relatos de populares que prestaram socorro à vítima, o homem atravessava a avenida fora da faixa de pedestres quando foi atingido pelo motociclista.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Com o impacto, o homem sofreu diversas escoriações. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima. A avenida registra intenso fluxo de veículos e pedestres.
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