Um homem investigado por estupro de vulnerável foi preso na quinta-feira (19), em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O caso envolve uma criança de 12 anos, e a prisão aconteceu no mesmo dia em que a Polícia Civil recebeu a denúncia.

Conforme informações da Polícia Civil, os relatos apontam que os abusos teriam ocorrido desde 2025 e eram acompanhados de ameaças.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Após ser localizado, o investigado foi levado para a delegacia de São Mateus. Durante a ação, os policiais apreenderam um aparelho celular, que será submetido à análise e poderá fornecer elementos para o andamento das investigações.

O homem foi autuado por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.