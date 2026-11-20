Homem investigado por estupro de vulnerável é preso no Norte do ES
Suspeito foi localizado no mesmo dia em que a Polícia Civil recebeu a denúncia. Segundo relatos, os abusos teriam ocorrido desde 2025.
Um homem investigado por estupro de vulnerável foi preso na quinta-feira (19), em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O caso envolve uma criança de 12 anos, e a prisão aconteceu no mesmo dia em que a Polícia Civil recebeu a denúncia.
Conforme informações da Polícia Civil, os relatos apontam que os abusos teriam ocorrido desde 2025 e eram acompanhados de ameaças.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Após ser localizado, o investigado foi levado para a delegacia de São Mateus. Durante a ação, os policiais apreenderam um aparelho celular, que será submetido à análise e poderá fornecer elementos para o andamento das investigações.
O homem foi autuado por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.
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