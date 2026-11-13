Homem persegue ex até delegacia, espera por ela na saída e acaba preso em Kennedy

Uma mulher de 41 anos foi perseguida pelo ex-companheiro até a porta de uma delegacia, onde buscava ajuda após sofrer agressões físicas e violência psicológica. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (12), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, e terminou com a prisão em flagrante do suspeito, de 33 anos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima chegou à unidade policial aos prantos e em estado de desespero. Ela contou que havia encerrado o relacionamento de aproximadamente um ano e quatro meses na quarta-feira (11), após sofrer agressões do então companheiro.

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De acordo com o relato, o homem apertou a mão da vítima com força, provocando uma lesão em um dos dedos. Ele também teria desferido um chute contra a perna da mulher, que relatou suspeita de fratura e precisou buscar atendimento médico.

Suspeito esperava vítima do lado de fora da delegacia

Na quinta-feira (12), a mulher decidiu procurar a Polícia Civil para denunciar as agressões e solicitar medidas protetivas de urgência. Entretanto, o ex-companheiro a seguiu até a delegacia e passou a intimidá-la nas proximidades do local.

Mesmo após a entrada da vítima na unidade, o suspeito permaneceu do lado de fora, aguardando sua saída.

Policiais civis presenciaram parte da situação e iniciaram buscas imediatamente. Os agentes encontraram o homem em via pública, encostado no muro da própria delegacia, e efetuaram a prisão em flagrante.

Homem foi encaminhado ao sistema prisional

A Delegacia de Presidente Kennedy, sob coordenação do delegado Daniel de Araujo, autuou o suspeito pelos crimes de perseguição contra mulher e violência psicológica, previstos nos artigos 147-A e 147-B do Código Penal.

A Polícia Civil enquadrou o caso no contexto da Lei Maria da Penha. A vítima também solicitou medidas protetivas de urgência.

Após os procedimentos policiais, o homem seguiu para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.