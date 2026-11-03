Homem procurado por crime sexual contra criança é preso enquanto trabalhava em Domingos Martins

Um homem de 21 anos, procurado pela Justiça do Paraná por suspeita de aliciamento sexual de criança, foi preso nesta terça-feira (3), enquanto trabalhava no distrito de Melgaço, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva relacionado a uma investigação de crime sexual envolvendo menor de 14 anos.

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A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, com apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática do Norte (CIAT Norte).

De acordo com o delegado Rodrigo Carvalho, titular da unidade policial, o investigado foi encontrado no próprio local de trabalho. A localização ocorreu após um levantamento de inteligência realizado pelo CIAT Norte, que repassou as informações aos policiais responsáveis pela operação.

Mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Paraná

O homem era alvo de uma ordem de prisão preventiva expedida pela Vara Criminal da Comarca de Pato Branco, no Paraná.

A investigação envolve suspeita de crime previsto no artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata do aliciamento, assédio, instigação ou constrangimento de criança, por qualquer meio de comunicação, com finalidade sexual.

Após ser localizado, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Domingos Martins, onde foram realizados os procedimentos legais.

Posteriormente, ele foi conduzido ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que uma eventual transferência do investigado para o Paraná depende de decisão judicial.