Homem que atacou ex com facão é preso após descumprir medida protetiva em Ibatiba

Uma mulher que já contava com medidas protetivas contra o ex-companheiro voltou a relatar episódios de violência e ameaças em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. Diante dos sucessivos descumprimentos das determinações judiciais, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado, de 32 anos, localizado e preso pela Polícia Civil na tarde da última quinta-feira (29).

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), o homem é investigado por crimes relacionados à violência doméstica, incluindo ameaças e descumprimento de medida protetiva de urgência.

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Um dos episódios investigados ocorreu em julho deste ano, durante uma festa em Ibatiba. Conforme o relato da vítima, o ex-companheiro teria se aproximado armado com um facão, puxado seus cabelos e atingido a mulher com a lateral da arma.

De acordo com o delegado William Cabral Júnior, titular da Delegacia de Polícia de Ibitirama, a vítima já possuía medidas protetivas quando os episódios foram registrados.

Além da agressão relatada durante a festa, a mulher também denunciou ameaças de morte e outras tentativas de intimidação atribuídas ao investigado.

Prisão após descumprimento de medida protetiva

Diante das sucessivas violações das determinações judiciais, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o homem.

Os policiais localizaram o investigado no Centro de Ibatiba, onde realizaram a prisão na tarde de quinta-feira (29).

Após ser detido, ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue investigando os episódios de violência doméstica relatados pela vítima, incluindo as ameaças e os descumprimentos das medidas protetivas.