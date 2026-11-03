Homem que atacou ex com facão é preso após descumprir medida protetiva em Ibatiba
Suspeito de 32 anos teria ameaçado a ex-companheira de morte e cometido agressões, mesmo após determinações judiciais que proibiam sua aproximação.
Uma mulher que já contava com medidas protetivas contra o ex-companheiro voltou a relatar episódios de violência e ameaças em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. Diante dos sucessivos descumprimentos das determinações judiciais, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado, de 32 anos, localizado e preso pela Polícia Civil na tarde da última quinta-feira (29).
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), o homem é investigado por crimes relacionados à violência doméstica, incluindo ameaças e descumprimento de medida protetiva de urgência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Um dos episódios investigados ocorreu em julho deste ano, durante uma festa em Ibatiba. Conforme o relato da vítima, o ex-companheiro teria se aproximado armado com um facão, puxado seus cabelos e atingido a mulher com a lateral da arma.
De acordo com o delegado William Cabral Júnior, titular da Delegacia de Polícia de Ibitirama, a vítima já possuía medidas protetivas quando os episódios foram registrados.
Além da agressão relatada durante a festa, a mulher também denunciou ameaças de morte e outras tentativas de intimidação atribuídas ao investigado.
Prisão após descumprimento de medida protetiva
Diante das sucessivas violações das determinações judiciais, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o homem.
Os policiais localizaram o investigado no Centro de Ibatiba, onde realizaram a prisão na tarde de quinta-feira (29).
Após ser detido, ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Civil segue investigando os episódios de violência doméstica relatados pela vítima, incluindo as ameaças e os descumprimentos das medidas protetivas.
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