Homem sai de Cachoeiro em moto furtada e acaba na delegacia de Alegre

Um homem que seguia de Cachoeiro de Itapemirim para Alegre, no Sul do Espírito Santo, foi abordado pela Polícia Militar após o cerco eletrônico identificar uma restrição de furto ou roubo na motocicleta que ele conduzia. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (11).

Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática do 3º Batalhão receberam informações de que uma motocicleta Shineray, com registro de furto ou roubo, estava se deslocando em direção a Alegre.

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Com o alerta, os militares iniciaram buscas para localizar o veículo e identificar o condutor.

Motociclista é abordado na saída de Alegre

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o homem conduzindo a motocicleta na saída do município, no sentido do distrito de Rive.

Após a abordagem, os militares confirmaram a restrição de furto ou roubo vinculada ao veículo.

A equipe apreendeu a motocicleta e a encaminhou a um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O condutor foi levado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar não informou quando ocorreu o furto ou roubo, nem esclareceu se o homem tinha conhecimento da origem do veículo.