Homem sai de Cachoeiro em moto furtada e acaba na delegacia de Alegre
Homem que seguia de Cachoeiro para Alegre é abordado pela Polícia Militar após cerco eletrônico identificar moto com restrição de furto ou roubo.
Um homem que seguia de Cachoeiro de Itapemirim para Alegre, no Sul do Espírito Santo, foi abordado pela Polícia Militar após o cerco eletrônico identificar uma restrição de furto ou roubo na motocicleta que ele conduzia. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (11).
Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática do 3º Batalhão receberam informações de que uma motocicleta Shineray, com registro de furto ou roubo, estava se deslocando em direção a Alegre.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Com o alerta, os militares iniciaram buscas para localizar o veículo e identificar o condutor.
Motociclista é abordado na saída de Alegre
Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o homem conduzindo a motocicleta na saída do município, no sentido do distrito de Rive.
Após a abordagem, os militares confirmaram a restrição de furto ou roubo vinculada ao veículo.
A equipe apreendeu a motocicleta e a encaminhou a um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
O condutor foi levado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.
A Polícia Militar não informou quando ocorreu o furto ou roubo, nem esclareceu se o homem tinha conhecimento da origem do veículo.
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