O município de Ibitirama, na região do Caparaó, no Espírito Santo, está sob alerta para a possibilidade de chuvas intensas e tempestades entre esta segunda-feira (23) e terça-feira (24). A informação foi divulgada pela Prefeitura, com base em avisos da Defesa Civil e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o comunicado, a previsão indica chuva forte, acompanhada de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo, principalmente entre a tarde e a noite.

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Defesa Civil orienta moradores

Diante da previsão, a Defesa Civil Municipal orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente em locais sujeitos a alagamentos e próximos a encostas.

O órgão também recomenda que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores ou permanecer próximos a redes elétricas durante os temporais, devido ao risco de descargas elétricas e quedas de galhos.

Sempre que possível, a orientação é permanecer em local seguro e desconectar aparelhos eletrônicos da tomada.

Município reforça cuidados durante as chuvas

A Prefeitura de Ibitirama pede que os moradores acompanhem os comunicados oficiais e mantenham a atenção diante de possíveis mudanças nas condições do tempo.

Em caso de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou entrar em contato com os serviços municipais de emergência.