Segurança

Identificado idoso encontrado morto e parcialmente soterrado em Iúna

Moacir Ribeiro de Sousa, de 70 anos, estava desaparecido desde quinta-feira (5). O corpo foi reconhecido pela filha na tarde de segunda-feira (9).

Foto: Divulgação

Foi identificado como Moacir Ribeiro de Sousa, de 70 anos, o idoso encontrado morto e parcialmente soterrado em um terreno baldio, em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. O corpo foi localizado na tarde de segunda-feira (9), após a vítima permanecer desaparecida desde quinta-feira (5).

A identificação foi feita por uma das filhas do idoso, que reconheceu o corpo do pai. Até o momento, as circunstâncias da morte são desconhecidas.

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Segundo a Polícia Militar, o corpo estava caído logo abaixo de um barranco, parcialmente coberto por terra. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção.

Causa da morte ainda é desconhecida

A Polícia Científica também esteve envolvida na ocorrência, registrada inicialmente como encontro de cadáver.

Após os procedimentos no local, o corpo de Moacir foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde seria submetido a exames periciais.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que provocou a morte do idoso ou como ele foi parar no terreno baldio. Os resultados dos exames poderão ajudar a esclarecer as circunstâncias do caso.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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