Identificado motociclista de 29 anos que morreu em acidente em Vargem Alta

Foi identificado como Gilberto Junior Tadeu Magalhães, de 29 anos, o motociclista que morreu após uma colisão com um caminhão na Rodovia ES-164, na região de São José de Fruteiras, em Vargem Alta, nesta quarta-feira (11). Gilberto era casado e deixa esposa e dois filhos.

O acidente aconteceu quando um caminhão realizava uma conversão à esquerda para acessar uma oficina mecânica. Segundo informações de testemunhas repassadas à Polícia Militar, Gilberto teria tentado uma ultrapassagem em um trecho de faixa contínua, momento em que a motocicleta atingiu a lateral do caminhão.

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Com o impacto, a moto ficou presa embaixo do veículo de carga. O motociclista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Motorista do caminhão não possuía CNH

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar constatou que o motorista do caminhão não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O teste do bafômetro apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

Os policiais também identificaram irregularidades no licenciamento dos dois veículos envolvidos no acidente.

O motorista e o proprietário do caminhão foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos cabíveis.

As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.