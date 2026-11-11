Identificado motociclista de 29 anos que morreu em acidente em Vargem Alta
Gilberto Junior Tadeu Magalhães, de 29 anos, morreu após colisão entre moto e caminhão na ES-164. Motorista do veículo de carga não tinha habilitação.
Foi identificado como Gilberto Junior Tadeu Magalhães, de 29 anos, o motociclista que morreu após uma colisão com um caminhão na Rodovia ES-164, na região de São José de Fruteiras, em Vargem Alta, nesta quarta-feira (11). Gilberto era casado e deixa esposa e dois filhos.
O acidente aconteceu quando um caminhão realizava uma conversão à esquerda para acessar uma oficina mecânica. Segundo informações de testemunhas repassadas à Polícia Militar, Gilberto teria tentado uma ultrapassagem em um trecho de faixa contínua, momento em que a motocicleta atingiu a lateral do caminhão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Com o impacto, a moto ficou presa embaixo do veículo de carga. O motociclista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Motorista do caminhão não possuía CNH
Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar constatou que o motorista do caminhão não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O teste do bafômetro apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.
Os policiais também identificaram irregularidades no licenciamento dos dois veículos envolvidos no acidente.
O motorista e o proprietário do caminhão foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos cabíveis.
As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.
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