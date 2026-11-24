Idoso de 84 anos é preso suspeito de estupro de vulnerável contra a bisneta
A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu na segunda-feira (23), um homem de 84 anos investigado por estupro de vulnerável contra a própria bisneta, de 10 anos. A ação ocorreu na zona rural de Cascavel, no oeste do Estado.
A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Cascavel. O nome do homem não foi divulgado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com a delegada da PCPR Thais Regina Zanatta, a investigação apontou indícios de que o investigado possa ter cometido abusos semelhantes no passado.
“Durante as investigações, também surgiram relatos de possíveis casos de violência sexual contra as próprias filhas e uma neta do investigado, quando ainda eram crianças”, afirmou a delegada.
Os policiais localizaram o idoso na casa onde ele morava, no distrito de São Salvador, às margens da rodovia PR-180. Após a abordagem e os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.
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