Iêda, Alexandre e Débora são os grandes finalistas do Karaokê do AquiNotícias em Alegre

A primeira edição do Karaokê do AquiNotícias.com já tem seus três finalistas! Iêda da Silva Alcantara, Alexandre Salazar Costa e Débora de Souza Gonçalves conquistaram os jurados e garantiram lugar na decisão do concurso, realizado neste sábado (14), no palco da FECAP Alegre, no Sul do Espírito Santo.

Entre os classificados, Iêda da Silva Alcantara já tem um motivo especial para comemorar: ela também está classificada para a Grande Final do Festival de Inverno de Guaçuí, ampliando sua trajetória nas disputas musicais da região.

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A competição reuniu dez participantes e contou com uma banca formada por cinco jurados com experiência nos segmentos musical, artístico e de entretenimento. As apresentações foram avaliadas em dois critérios principais: técnica vocal e interpretação.

Os candidatos precisaram demonstrar afinação, ritmo e precisão musical, além de presença de palco, desenvoltura e carisma para conquistar as melhores notas.

R$ 5 mil em premiações

O Karaokê do AquiNotícias.com distribui R$ 5 mil em prêmios. O primeiro colocado recebe R$ 3 mil e garante vaga na Grande Final do concurso, prevista para acontecer durante o Festival de Inverno de Guaçuí.

O segundo lugar leva R$ 1,5 mil, enquanto o terceiro colocado recebe R$ 500.

A disputa foi acompanhada por cinco jurados: o maestro Herley de Oliveira Silva, presidente da banca; o empresário Salim Neto; a advogada Elaine Sobreira; o empresário do setor musical Vagner Luís Ferreira; e o bailarino, coreógrafo e músico Rick Reis.

Talentos regionais no palco

Realizado pelo portal AquiNotícias.com em parceria com o Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), o concurso tem como proposta valorizar talentos, incentivar a expressão artística e abrir espaço para cantores amadores mostrarem suas vozes ao público.

A etapa de Alegre marca o início da competição, que terá sua Grande Final durante o Festival de Inverno de Guaçuí, reunindo os classificados das diferentes etapas.