Isabel Teixeira é criticada por atores após defender influenciadores e modelos em novelas
Ao comentar a presença de pessoas sem trajetória anterior na atuação em novelas, Isabel destacou a dinâmica coletiva do trabalho nos bastidores.
A declaração de Isabel Teixeira sobre a participação de influenciadores digitais e modelos em novelas provocou uma discussão entre artistas nas redes sociais. Intérprete da vilã Pilar em Quem Ama Cuida, da Globo, a atriz afirmou que profissionais de diferentes áreas podem integrar o elenco de uma produção televisiva.
Ao comentar a presença de pessoas sem trajetória anterior na atuação em novelas, Isabel destacou a dinâmica coletiva do trabalho nos bastidores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“Tem influencer fazendo novela? Sim. Tem modelo? Sim. Tem gente que não é ator ou atriz e foi lá fazer? Sim. A novela é uma máquina. Ou você se apaixona ou vai embora. Na hora do ‘ação!’, todo mundo tem o mesmo objetivo: realizar bem a cena e fazer a roda girar”, declarou em entrevista à Folha de S.Paulo.
A repercussão dividiu opiniões entre profissionais da área. Silvero Pereira demonstrou discordância, embora tenha ressaltado a admiração que sente pela colega.
“Tenho muita admiração, respeito e principalmente a Isabel como referência. Mas discordo muito desse discurso”, escreveu o ator.
Marcelo Médici também se posicionou contra a declaração. Em seu comentário, ele relacionou a qualidade do trabalho de Isabel à experiência construída por ela ao longo da carreira. “Isabel, minha querida, discordo muito. A excelência do seu trabalho é resultado de toda experiência que você adquiriu na sua profissão”, afirmou.
Outros atores também reagem à fala
A discussão recebeu manifestações de outros nomes do meio artístico. Cadu Libonati ironizou a importância dos estudos e da preparação para a profissão ao comentar o assunto. “Me avisassem isso 16 anos atrás, quando fui estudar, pesquisar e trabalhar com teatro”, publicou.
Já Bella Camero classificou a declaração como um “mico”. Samantha Schmütz respondeu à colega com outra expressão: “Mico-leão-dourado.”
O cantor Silva também criticou a fala de Isabel e questionou a situação de quem se dedica à formação como ator. “Deve ser horrível se dedicar pra se tornar um bom ator e ter que ver um vídeo desse”, escreveu.
Maeve Jinkings defende Isabel Teixeira
Entre as manifestações, a atriz Maeve Jinkings saiu em defesa de Isabel. Para a atriz, o comentário da colega foi interpretado de maneira equivocada por parte do público.
“O que Isabel está dizendo generosamente é que não necessariamente haverá numa novela apenas atores com formação. Existem atores que antes foram modelos. Existem outros que antes foram cantores ou influenciadores. Esses atores podem estudar também. Mas é evidente que uma formação vai trazer mais ferramentas pro ator”, escreveu a atriz.
Maeve ainda relacionou a trajetória profissional de Isabel à importância da preparação para a atuação. “Se Isabel não achasse isso, não teria feito a trajetória que fez”, concluiu.
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