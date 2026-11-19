Um anel de ouro com esmeralda, avaliado em R$ 40 mil, foi vendido por apenas R$ 2.322 após ser furtado de uma residência em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A negociação levou a Polícia Civil a prender dois homens e apreender mais de R$ 54 mil em dinheiro, além de três barras de metal amarelo.

As prisões aconteceram nessa quarta-feira (18), durante uma ação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic). Os suspeitos, de 52 e 50 anos, foram autuados em flagrante por receptação qualificada.

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O caso começou no dia 13 de novembro, quando a joia desapareceu de uma residência no município. Durante as investigações, os policiais localizaram uma mulher suspeita de cometer o furto.

Segundo a Polícia Civil, ela confessou o crime e revelou onde havia vendido o anel. A negociação ocorreu com um estabelecimento especializado na compra de ouro, localizado no bairro Guandu.

O pagamento de R$ 2.322 foi realizado por meio de uma transferência via Pix.

Polícia prende dois homens após identificar comprador

Com as informações obtidas, os investigadores foram até o estabelecimento indicado pela mulher. No local, prenderam o primeiro suspeito, de 52 anos.

Em seguida, os policiais seguiram para o bairro Vila Rica, onde localizaram o segundo investigado, de 50 anos. Ele é apontado como proprietário do estabelecimento e responsável pelo pagamento da joia.

Durante as diligências, as equipes encontraram R$ 54.454 em espécie, três barras de metal amarelo e um aparelho celular.

Anel de R$ 40 mil pode ter sido derretido

Uma das suspeitas investigadas pela Polícia Civil é de que o anel de ouro com esmeralda tenha sido derretido após a negociação.

Os investigadores não descartam a possibilidade de que parte do material da joia esteja misturada às barras apreendidas durante a operação.

Até o momento, as informações divulgadas não confirmam se a peça foi efetivamente derretida ou se o material encontrado corresponde ao anel furtado.

Suspeita de furto também é investigada

Os dois homens foram autuados em flagrante por receptação qualificada e encaminhados ao sistema prisional. Eles permanecem à disposição da Justiça.

A mulher apontada como responsável pelo furto também é investigada pela Polícia Civil. Entretanto, como não estava em situação de flagrante quando foi localizada, ela não foi presa.

A investigação busca esclarecer o destino da joia e as circunstâncias da negociação realizada após o furto.