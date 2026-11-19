Joia de R$ 40 mil é vendida por R$ 2,3 mil e dois são presos em Cachoeiro
Polícia Civil investiga se anel de ouro com esmeralda foi derretido após ser vendido a estabelecimento no bairro Guandu. Dois homens foram presos.
Um anel de ouro com esmeralda, avaliado em R$ 40 mil, foi vendido por apenas R$ 2.322 após ser furtado de uma residência em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A negociação levou a Polícia Civil a prender dois homens e apreender mais de R$ 54 mil em dinheiro, além de três barras de metal amarelo.
As prisões aconteceram nessa quarta-feira (18), durante uma ação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic). Os suspeitos, de 52 e 50 anos, foram autuados em flagrante por receptação qualificada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O caso começou no dia 13 de novembro, quando a joia desapareceu de uma residência no município. Durante as investigações, os policiais localizaram uma mulher suspeita de cometer o furto.
Segundo a Polícia Civil, ela confessou o crime e revelou onde havia vendido o anel. A negociação ocorreu com um estabelecimento especializado na compra de ouro, localizado no bairro Guandu.
O pagamento de R$ 2.322 foi realizado por meio de uma transferência via Pix.
Polícia prende dois homens após identificar comprador
Com as informações obtidas, os investigadores foram até o estabelecimento indicado pela mulher. No local, prenderam o primeiro suspeito, de 52 anos.
Em seguida, os policiais seguiram para o bairro Vila Rica, onde localizaram o segundo investigado, de 50 anos. Ele é apontado como proprietário do estabelecimento e responsável pelo pagamento da joia.
Durante as diligências, as equipes encontraram R$ 54.454 em espécie, três barras de metal amarelo e um aparelho celular.
Anel de R$ 40 mil pode ter sido derretido
Uma das suspeitas investigadas pela Polícia Civil é de que o anel de ouro com esmeralda tenha sido derretido após a negociação.
Os investigadores não descartam a possibilidade de que parte do material da joia esteja misturada às barras apreendidas durante a operação.
Até o momento, as informações divulgadas não confirmam se a peça foi efetivamente derretida ou se o material encontrado corresponde ao anel furtado.
Suspeita de furto também é investigada
Os dois homens foram autuados em flagrante por receptação qualificada e encaminhados ao sistema prisional. Eles permanecem à disposição da Justiça.
A mulher apontada como responsável pelo furto também é investigada pela Polícia Civil. Entretanto, como não estava em situação de flagrante quando foi localizada, ela não foi presa.
A investigação busca esclarecer o destino da joia e as circunstâncias da negociação realizada após o furto.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726