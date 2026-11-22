A família de Cristiano Ávila Lopes, de 29 anos, procura pelo jovem, desaparecido desde a tarde da última quinta-feira (19), no distrito de Piaçu, zona rural de Muniz Freire.

De acordo com a família, Cristiano saiu da casa de um familiar por volta das 13h e não foi mais visto. Desde então, os parentes não conseguiram estabelecer contato com ele.

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No momento do desaparecimento, o jovem estava em uma motocicleta Honda Bros vermelha, ano 2024/2025. O veículo também não foi localizado.

Ainda segundo a família, Cristiano havia chegado à casa do familiar na terça-feira (17), quando pediu ajuda e recebeu autorização para permanecer no imóvel. Antes disso, ele residia no bairro Santa Mônica, em Guarapari, onde trabalhava como guarda-vidas.

Como ajudar

Quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem pode entrar em contato diretamente com os familiares pelo telefone (28) 99881-4662 ou acionar o Disque-Denúncia pelo número 181.

Qualquer informação que ajude a localizá-lo pode ser importante para a família.