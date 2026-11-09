Karaokê do Aqui Notícias encerra votação; conheça os três classificados pelo público

A votação da primeira fase Karaokê do AQUINOTICIAS.COM chegou ao fim nesta segunda-feira (9) e definiu os três candidatos que garantiram vagas na etapa presencial do concurso.

Alexandre Salazar Costa, Gabriel de Freitas Babiski Silva e Raquel Correa Passos conquistaram as primeiras colocações na enquete realizada pelo portal.

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Os três participantes vão subir ao palco no dia 14 de novembro, durante a Feira de Negócios Capixaba (Fecap), em Alegre.

Alexandre Salazar Costa conquistou o primeiro lugar, com 274 votos, o equivalente a 18,66% da votação.

conquistou o primeiro lugar, com 274 votos, o equivalente a 18,66% da votação. Na segunda posição ficou Gabriel de Freitas Babiski Silva , que recebeu 260 votos, correspondentes a 17,71%.

, que recebeu 260 votos, correspondentes a 17,71%. Já Raquel Correa Passos garantiu a terceira colocação, com 210 votos, representando 14,31% do total.

A competição distribuirá R$ 5 mil entre os três primeiros colocados da etapa de Alegre.

O vencedor receberá R$ 3 mil, enquanto o segundo colocado ganhará R$ 1.500. Já o terceiro lugar ficará com R$ 500.

Além da premiação em dinheiro, o campeão garantirá uma vaga na grande final do concurso, prevista para maio de 2027, durante o Festival de Inverno de Guaçuí.