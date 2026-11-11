Karaokê do aquinoticias.com: conheça os finalistas que vão subir ao palco em Alegre neste sábado

A música vai tomar conta de Alegre, neste sábado (14), com a grande final do 1º Karaokê do aquinoticias.com. Dez candidatos terão a oportunidade de subir ao palco e mostrar seu talento, depois de uma etapa de seleção que mobilizou amigos, familiares e torcedores.

Mais do que disputar uma premiação, os finalistas enxergam no concurso a chance de realizar sonhos, vencer a timidez e viver uma experiência musical diante do público. Entre os participantes estão pessoas que cantam desde a infância, artistas que buscam a primeira oportunidade em um palco e apaixonados por karaokê que encontraram no concurso uma maneira de compartilhar a música.

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A expectativa para a apresentação é marcada por ensaios, nervosismo e gratidão. Alguns candidatos esperam que o concurso abra portas no meio artístico, enquanto outros já consideram a classificação para a final uma conquista pessoal.

Sonhos e histórias por trás dos finalistas

Natural de Alegre, Amanda Vianna, de 31 anos, sempre sonhou em cantar e tocar nos palcos. Para ela, participar do concurso representa a possibilidade de transformar uma paixão de infância em profissão.

“A seleção foi tensa, vários cantores bons, mas também foi a etapa que me mostrou o apoio que eu tenho de muitos amigos, amigos dos amigos e dos meus familiares. A minha expectativa tá altíssima, estou nervosa e ansiosa para competir”, contou.

Amanda afirma que tem intensificado os ensaios e espera que a competição represente o início de novas oportunidades. Seu maior sonho é viver de música.

Helaine Silva conheceu o concurso pelo Instagram e decidiu se inscrever no mesmo dia. Apaixonada por música, ela conta que deseja levar alegria às pessoas por meio da voz.

“Fiquei muito ansiosa pelo resultado da votação, mas sempre mantive a esperança de ser classificada. Espero entregar o meu melhor nesse concurso e, independente de qual posição eu fique, estarei grata por ter tido a honra de participar”, afirmou.

Para Iêda, o concurso também representa a oportunidade de realizar um sonho fora dos palcos. Além da paixão pela música, que vem de família, ela deseja conquistar sua própria máquina de costura para começar a empreender.

“Para muitas pessoas, pode ser apenas uma máquina, mas, para mim, ela representa uma porta que pode se abrir, uma oportunidade de crescimento, dignidade e realização”, explicou.

A candidata afirma que está ansiosa para a apresentação e vê na competição uma oportunidade de unir dois sonhos: cantar e trabalhar com costura.

Raquel Costa também carrega uma longa relação com a música. Acostumada a cantar na igreja, em casa e em eventos, ela decidiu participar assim que soube da primeira edição do concurso.

O período de votação, segundo Raquel, foi marcado por emoção e pelo apoio de pessoas próximas.

“Cada voto era um carinho. Foi muito cansativo, mas valeu cada segundo. Estou com o coração a mil, com ansiedade, mas também com muita gratidão a Deus. Eu só quero subir lá e cantar com verdade, com a alma, e dar o meu melhor”, declarou.

Já Gabriel começou a cantar ainda criança, incentivado pela mãe durante os cultos nas igrejas que frequentava. Ao longo dos anos, passou a cantar em casa, na escola e em aplicativos de karaokê.

Ao descobrir o concurso, não pensou duas vezes antes de se inscrever.

“É como viver um sonho. Eu tô me sentindo num daqueles programas de seleção de talentos pra TV e confesso que, além de eu estar muito animado, o nervosismo também me pega”, relatou.

O candidato espera aproveitar o contato com o público e considera a experiência uma etapa importante na realização de seus objetivos musicais.

Concurso também representa superação pessoal

Para Bianca, participar do Karaokê do AQUINOTICIAS.COM é uma forma de enfrentar a timidez e mostrar seu talento. Durante a votação, ela chegou a acreditar que não conseguiria avançar para a final.

“O período de seleção foi complicado, fiquei muito ansiosa e até um pouco deprimida quando vi que não consegui os votos. Achei que não seria escolhida pelo júri técnico. Foi uma grande surpresa quando recebi a mensagem de vocês”, contou.

Bianca também destaca sua ligação afetiva com Alegre, cidade de origem das famílias de seus pais e que costuma visitar com frequência.

A superação da timidez também marca a trajetória de Aline. Desde criança, ela gostava de cantar, mas evitava apresentações diante de outras pessoas. O incentivo de amigos foi decisivo para sua inscrição.

“Essa oportunidade representa, principalmente, a chance de enfrentar um medo que me acompanha há muitos anos e de fazer algo que sempre amei, mas que quase nunca tive coragem de mostrar para as pessoas”, afirmou.

Mesmo nervosa com a estreia diante do público, Aline garante que pretende aproveitar a experiência, independentemente do resultado.

Outra participante que vive a expectativa da final é Valdirene, que transformou o karaokê em uma tradição entre amigos e clientes do bar que administra.

Com um grupo dedicado à atividade, ela costuma organizar encontros musicais e levar equipamentos de som para festas e comemorações. A paixão pelo karaokê foi o principal motivo para participar do concurso.

Valdirene conta que acreditou tanto na possibilidade de classificação que chegou a comprar uma bota e um chapéu antes mesmo de concluir sua inscrição.

“Estou muito feliz por estar podendo participar. Pra mim é uma honra, uma honra mesmo”, afirmou.

A candidata também destacou a mobilização dos amigos durante a votação e garantiu que ficará satisfeita por ter realizado o sonho de participar, independentemente da colocação.

A música também acompanha Débora, de 32 anos, desde a infância. Apaixonada por sertanejo e forró, ela conta que a rotina de estudos e a construção da família fizeram com que o sonho de cantar ficasse em segundo plano.

Agora, a competição representa uma oportunidade de recuperar esse desejo.

“Hoje vejo o karaokê do Aqui Notícias como uma forma de reacender esse sonho em mim. A expectativa está alta e o nervosismo também, mas independente do resultado eu quero aproveitar cada momento e me divertir muito”, destacou.

Morador de Guarapari, Alexandre Salazar Costa trabalha como porteiro durante a noite e costuma aproveitar os momentos no serviço para ouvir e cantar suas músicas favoritas. O hábito lhe rendeu o apelido de “porteiro cantor” entre pessoas próximas.

A participação no concurso surgiu por incentivo de amigos. Uma pessoa próxima realizou sua inscrição, já que Alexandre não conhecia a competição.

Mais do que uma paixão, a música representa uma parte importante de sua trajetória pessoal. O candidato conta que enfrentou um período de depressão e encontrou nas canções uma maneira de recuperar a autoestima e a alegria.

“Foi através da música que eu melhorei a minha autoestima, por me alegrar com as belas palavras, belas melodias das letras das músicas. Foi o que me tirou da depressão”, relatou.

Alexandre também destacou a surpresa com a quantidade de pessoas que participaram da votação e demonstraram apoio à sua classificação.

Apesar da timidez e do nervosismo diante da possibilidade de cantar para um grande público, ele afirma que está feliz com a oportunidade de viver uma experiência inédita.

“É uma coisa nova, experiência nova que eu nunca passei. Nervosismo é muito, mas estou aqui disposto a me dedicar, onde errar para me consertar”, afirmou.

Apaixonado por karaokê, Alexandre costuma frequentar encontros musicais com amigos, inclusive em Vila Velha e outras cidades. Agora, espera levar essa paixão ao palco em Alegre.

“A minha alegria é essa de estar participando. Estou muito feliz e agradeço a oportunidade”, completou.

A grande final do 1º Karaokê do aquinoticias.com promete reunir diferentes histórias e estilos musicais no palco da FECAP, em Alegre. Para os participantes, a apresentação será a oportunidade de compartilhar com o público o resultado de uma trajetória marcada por coragem, dedicação e paixão pela música.