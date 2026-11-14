Karaokê do AquiNotícias.com reúne jurados de peso e terá prêmio de R$ 3 mil em Alegre neste sábado

Dez vozes, cinco jurados e R$ 5 mil em premiações. Alegre recebe neste sábado (14) a primeira edição do Karaokê do AquiNotícias.com, concurso que promete transformar o palco da FECAP Alegre em um verdadeiro espetáculo de talentos. A disputa começa às 19h, com entrada gratuita, e terá uma banca formada por cinco profissionais com experiência no mercado musical, artístico e de entretenimento do Espírito Santo.

Além de conquistar o público, os participantes terão de convencer os jurados em dois critérios: técnica vocal e interpretação. O grande vencedor receberá R$ 3 mil e uma vaga garantida na Grande Final do concurso, prevista para acontecer durante o Festival de Inverno de Guaçuí.

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O segundo colocado levará R$ 1,5 mil, enquanto o terceiro receberá R$ 500. Ao todo, serão distribuídos R$ 5 mil em premiações.

Conheça os cinco jurados do Karaokê do AquiNotícias

A bancada será presidida pelo maestro Herley de Oliveira Silva, educador musical e regente da tradicional Lira Santa Cecília, de Guaçuí. Com formação em Música e Pedagogia e especializações em Artes, Educação Musical e Musicoterapia, ele ficará responsável pela avaliação técnica das apresentações, considerando afinação, ritmo e precisão musical. Também terá o voto de minerva em caso de empate.

Outro integrante será Salim Neto, empresário do setor de entretenimento há mais de dez anos. Proprietário das casas Alto da Serra Botiquim e Expo Music Bar, ele também atua na produção de grandes eventos capixabas, como o Festival de Alegre e o Festival de Inverno de Guaçuí.

A comunicação e a experiência jurídica estarão representadas pela advogada Dra. Elaine Sobreira, vice-presidente da OAB Alegre e representante oficial da Rádio Fama FM, que completa 25 anos de história na região. Ela também possui experiência na assessoria de projetos ligados ao entretenimento e à comunicação.

Com três décadas de atuação no mercado musical, Vagner Luís Ferreira, proprietário da Caparaó Music, também integrará o júri. A empresa é referência no segmento de instrumentos musicais e áudio profissional, com lojas em Alegre e Guaçuí e atendimento online para todo o Brasil.

Completando a equipe está Glheison Ricardo Alves dos Reis, conhecido como Rick Reis. Bailarino, coreógrafo, músico e violinista, ele tem 30 anos de carreira artística, formação pela metodologia cubana de ballet e premiações no Festival de Dança de Joinville. É diretor do Ballet Rick Reis, em Guaçuí, e avaliará especialmente a expressão corporal, desenvoltura e presença de palco dos candidatos.

Como será a escolha dos vencedores?

Inspirado nos grandes programas de talentos da televisão, o formato do Karaokê do AquiNotícias.com foi planejado para manter a disputa dinâmica e valorizar as apresentações.

Cada um dos cinco jurados atribuirá notas de 1 a 5 em dois quesitos: técnica, que considera afinação, ritmo e tempo musical; e interpretação, que avalia presença de palco, desenvoltura e carisma.

Para evitar interrupções e manter o ritmo do espetáculo, os jurados não farão comentários individuais após cada apresentação. A bancada terá momentos específicos de participação durante a abertura, no intervalo técnico após o quinto candidato e antes do anúncio dos vencedores.

Depois da apresentação dos dez finalistas, as fichas serão recolhidas e as pontuações consolidadas pela produção. Em caso de empate, será considerada primeiro a maior pontuação em técnica. Se a igualdade permanecer, será avaliada a nota de interpretação. Persistindo o empate, caberá ao presidente da mesa, maestro Herley de Oliveira Silva, o voto decisivo.

Campeão vai disputar Grande Final em Guaçuí

O concurso é realizado pelo portal AquiNotícias.com em parceria com o Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB). A etapa de Alegre é a primeira oportunidade para os participantes conquistarem uma vaga na Grande Final, que será realizada durante o Festival de Inverno de Guaçuí.

A proposta é abrir espaço para talentos amadores, incentivar a expressão artística e aproximar o público da música e do entretenimento regional.

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