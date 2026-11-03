Liquida Alegre 2026 terá sete dias de promoções; veja as mais de 100 lojas participantes
Campanha acontece de 9 a 15 de novembro, com participação de estabelecimentos de moda, acessórios, alimentação e outros segmentos do comércio de Alegre.
O comércio de Alegre, na região do Caparaó capixaba, terá uma semana de ofertas entre os dias 9 e 15 de novembro, durante o Liquida Alegre 2026. A campanha reúne estabelecimentos de diferentes segmentos, incluindo lojas de roupas, acessórios, joias, restaurantes e lanchonetes.
A iniciativa busca incentivar as compras no município, movimentar as vendas e fortalecer os negócios locais. Durante os sete dias, os consumidores poderão encontrar condições promocionais nos estabelecimentos participantes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A Prefeitura de Alegre realiza a campanha por meio da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit), em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Alegre (Acisa).
Liquida Alegre terá promoções em diferentes setores
Entre os participantes estão estabelecimentos de moda feminina, masculina e infantil, além de lojas de acessórios, bijuterias e produtos variados.
O setor de alimentação também integra a campanha, com restaurantes, hamburguerias, cafeterias, docerias e outros comércios gastronômicos.
Confira algumas lojas participantes do Liquida Alegre 2026
- A Paulistinha
- Akazzo Store
- Almah Fitness
- Annalu
- Art’s Kely
- Bebê Modas
- Beca
- Bela Gi
- Bellíssima’s
- Bella Donna
- Bella Modas
- Boutique Realce
- Casa e Casal
- Casas Bebber
- Centerlar
- Cléo Boutique
- Closet de Ouro
- Domingão
- Dora Nanda
- Escândalo Modas
- Estilo Garbo
- Hering
- L’Amour
- Leila Lingerie
- Lindas
- Livia Cris
- Luazul
- Luazul Dress
- Ma Cherie
- Main Street
- Mix
- Mizafashion
- New Look
- Ping Pong
- Pirulito Kids
- Ponto da Moda
- Serence
- Sintonia por Silvana Leal
- Sis Boutique
- Trisquel Brechó
- Tulipa
- VIP
- Vitamina
- World Fashion
Acessórios e joias também terão ofertas
O Liquida Alegre contará com estabelecimentos especializados em acessórios, bijuterias e joias.
Entre os participantes estão Belíssimas, Cida Acessórios, Divina Acessórios, Fashion, La Turmalina e Nêga Biju.
A proposta é oferecer aos consumidores mais opções de compras e incentivar a circulação de clientes pelo comércio da cidade.
Restaurantes e lanchonetes participam da campanha
O setor gastronômico também terá participação no Liquida Alegre 2026, com estabelecimentos de diferentes especialidades.
Entre os anunciados estão Art Sushi, BBQ Carnes, Coma Bem, Comida e Cia, Doci Maria, Douba, Empório Sofia Santos, Faísca Bar e Espetaria, Frutos de Goiás, Garagem do Frango Assado, Jéssica Cake, MM Chicken, O Entusiasta, São Jorge, Seu Vander, Soberano Cookie, Sônia Doces, Sorveteria Luigi e Turini Hamburgueria.
A presença do setor alimentício amplia as opções da campanha para quem deseja aproveitar as promoções além das lojas de roupas e acessórios.
Leia também: Liquida Alegre: comércio se prepara para uma semana de promoções; veja como vai funcionar
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