Liquida Alegre 2026 terá sete dias de promoções; veja as mais de 100 lojas participantes

O comércio de Alegre, na região do Caparaó capixaba, terá uma semana de ofertas entre os dias 9 e 15 de novembro, durante o Liquida Alegre 2026. A campanha reúne estabelecimentos de diferentes segmentos, incluindo lojas de roupas, acessórios, joias, restaurantes e lanchonetes.

A iniciativa busca incentivar as compras no município, movimentar as vendas e fortalecer os negócios locais. Durante os sete dias, os consumidores poderão encontrar condições promocionais nos estabelecimentos participantes.

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A Prefeitura de Alegre realiza a campanha por meio da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit), em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Alegre (Acisa).

Liquida Alegre terá promoções em diferentes setores

Entre os participantes estão estabelecimentos de moda feminina, masculina e infantil, além de lojas de acessórios, bijuterias e produtos variados.

O setor de alimentação também integra a campanha, com restaurantes, hamburguerias, cafeterias, docerias e outros comércios gastronômicos.

Confira algumas lojas participantes do Liquida Alegre 2026

A Paulistinha

Akazzo Store

Almah Fitness

Annalu

Art’s Kely

Bebê Modas

Beca

Bela Gi

Bellíssima’s

Bella Donna

Bella Modas

Boutique Realce

Casa e Casal

Casas Bebber

Centerlar

Cléo Boutique

Closet de Ouro

Domingão

Dora Nanda

Escândalo Modas

Estilo Garbo

Hering

L’Amour

Leila Lingerie

Lindas

Livia Cris

Luazul

Luazul Dress

Ma Cherie

Main Street

Mix

Mizafashion

New Look

Ping Pong

Pirulito Kids

Ponto da Moda

Serence

Sintonia por Silvana Leal

Sis Boutique

Trisquel Brechó

Tulipa

VIP

Vitamina

World Fashion

Acessórios e joias também terão ofertas

O Liquida Alegre contará com estabelecimentos especializados em acessórios, bijuterias e joias.

Entre os participantes estão Belíssimas, Cida Acessórios, Divina Acessórios, Fashion, La Turmalina e Nêga Biju.

A proposta é oferecer aos consumidores mais opções de compras e incentivar a circulação de clientes pelo comércio da cidade.

Restaurantes e lanchonetes participam da campanha

O setor gastronômico também terá participação no Liquida Alegre 2026, com estabelecimentos de diferentes especialidades.

Entre os anunciados estão Art Sushi, BBQ Carnes, Coma Bem, Comida e Cia, Doci Maria, Douba, Empório Sofia Santos, Faísca Bar e Espetaria, Frutos de Goiás, Garagem do Frango Assado, Jéssica Cake, MM Chicken, O Entusiasta, São Jorge, Seu Vander, Soberano Cookie, Sônia Doces, Sorveteria Luigi e Turini Hamburgueria.

A presença do setor alimentício amplia as opções da campanha para quem deseja aproveitar as promoções além das lojas de roupas e acessórios.

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