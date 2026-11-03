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Liquida Alegre 2026 terá sete dias de promoções; veja as mais de 100 lojas participantes

Campanha acontece de 9 a 15 de novembro, com participação de estabelecimentos de moda, acessórios, alimentação e outros segmentos do comércio de Alegre.

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Foto: Governo do ES

O comércio de Alegre, na região do Caparaó capixaba, terá uma semana de ofertas entre os dias 9 e 15 de novembro, durante o Liquida Alegre 2026. A campanha reúne estabelecimentos de diferentes segmentos, incluindo lojas de roupas, acessórios, joias, restaurantes e lanchonetes.

A iniciativa busca incentivar as compras no município, movimentar as vendas e fortalecer os negócios locais. Durante os sete dias, os consumidores poderão encontrar condições promocionais nos estabelecimentos participantes.

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A Prefeitura de Alegre realiza a campanha por meio da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit), em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Alegre (Acisa).

Liquida Alegre terá promoções em diferentes setores

Entre os participantes estão estabelecimentos de moda feminina, masculina e infantil, além de lojas de acessórios, bijuterias e produtos variados.

O setor de alimentação também integra a campanha, com restaurantes, hamburguerias, cafeterias, docerias e outros comércios gastronômicos.

Confira algumas lojas participantes do Liquida Alegre 2026

  • A Paulistinha
  • Akazzo Store
  • Almah Fitness
  • Annalu
  • Art’s Kely
  • Bebê Modas
  • Beca
  • Bela Gi
  • Bellíssima’s
  • Bella Donna
  • Bella Modas
  • Boutique Realce
  • Casa e Casal
  • Casas Bebber
  • Centerlar
  • Cléo Boutique
  • Closet de Ouro
  • Domingão
  • Dora Nanda
  • Escândalo Modas
  • Estilo Garbo
  • Hering
  • L’Amour
  • Leila Lingerie
  • Lindas
  • Livia Cris
  • Luazul
  • Luazul Dress
  • Ma Cherie
  • Main Street
  • Mix
  • Mizafashion
  • New Look
  • Ping Pong
  • Pirulito Kids
  • Ponto da Moda
  • Serence
  • Sintonia por Silvana Leal
  • Sis Boutique
  • Trisquel Brechó
  • Tulipa
  • VIP
  • Vitamina
  • World Fashion

Acessórios e joias também terão ofertas

O Liquida Alegre contará com estabelecimentos especializados em acessórios, bijuterias e joias.

Entre os participantes estão Belíssimas, Cida Acessórios, Divina Acessórios, Fashion, La Turmalina e Nêga Biju.

A proposta é oferecer aos consumidores mais opções de compras e incentivar a circulação de clientes pelo comércio da cidade.

Restaurantes e lanchonetes participam da campanha

O setor gastronômico também terá participação no Liquida Alegre 2026, com estabelecimentos de diferentes especialidades.

Entre os anunciados estão Art Sushi, BBQ Carnes, Coma Bem, Comida e Cia, Doci Maria, Douba, Empório Sofia Santos, Faísca Bar e Espetaria, Frutos de Goiás, Garagem do Frango Assado, Jéssica Cake, MM Chicken, O Entusiasta, São Jorge, Seu Vander, Soberano Cookie, Sônia Doces, Sorveteria Luigi e Turini Hamburgueria.

A presença do setor alimentício amplia as opções da campanha para quem deseja aproveitar as promoções além das lojas de roupas e acessórios.

Leia também: Liquida Alegre: comércio se prepara para uma semana de promoções; veja como vai funcionar

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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Alegre

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