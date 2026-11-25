Um carrinho que antes transportava refeições pelos corredores da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí ganhou uma nova missão: levar histórias, conforto e entretenimento aos pacientes e acompanhantes. A iniciativa faz parte do projeto LiteraCura, que busca humanizar o ambiente hospitalar por meio da leitura.

Segundo a assistente social e coordenadora do projeto, Dayane Miranda, a ideia surgiu durante a pandemia, período marcado pelo isolamento e pela ansiedade dos pacientes. No entanto, as restrições sanitárias impediram a implantação da iniciativa naquele momento.

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Posteriormente, a equipe organizou a logística de atendimento e reformou um antigo carrinho de alimentação, transformando-o em uma biblioteca itinerante.

A cada 15 dias, a equipe percorre as enfermarias e oferece livros aos pacientes e acompanhantes. Além disso, o carrinho permanece em um local de fácil acesso.

De acordo com Dayane, a iniciativa tem conquistado uma excelente receptividade entre pacientes e acompanhantes. A leitura contribui para tornar a rotina hospitalar mais acolhedora, especialmente para aqueles que já possuem esse hábito.

Projeto recebe doações de livros

Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (24), o Grupo GFC Eventos realizou uma doação de livros ao LiteraCura, contribuindo para a ampliação do acervo.

A coordenadora destaca a importância das doações de instituições e da comunidade para a continuidade do projeto, uma vez que nem todos os exemplares retornam ao acervo.

O trabalho também recebeu reconhecimento na Câmara Municipal de Guaçuí, com o Prêmio Luiz Nivaldo da Silva.

Os interessados em contribuir com a doação de livros para o projeto LiteraCura podem entrar em contato pelo telefone (28) 98816-1858.