O Concurso Especial 1284 da Loteca vai oferecer um prêmio estimado de R$ 3,5 milhões aos apostadores que acertarem os resultados dos 14 jogos da programação. A edição integra a campanha Loteca em Dobro, da Caixa Econômica Federal, e terá partidas disputadas nos dias 21 e 22 de novembro de 2026.

Um dos principais atrativos do concurso é que o prêmio principal não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 14 resultados, o valor da faixa principal será entre aqueles que acertarem 13 jogos. A apuração oficial está prevista para segunda-feira (23).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A programação reúne confrontos do Campeonato Brasileiro, partidas de competições europeias e um duelo internacional envolvendo Atlético-MG e Boca Juniors. Entre os destaques estão Palmeiras x Flamengo, Bahia x Coritiba, Barcelona x Villarreal e Atalanta x Inter de Milão.

Quando começam as apostas?

As apostas para o Concurso Especial 1284 começam na terça-feira, 17 de novembro, e poderão ser até as 15h de sábado (21). Os jogos estão distribuídos entre sábado e domingo, com a divulgação da apuração na segunda-feira (23).

O concurso especial faz parte da iniciativa Loteca em Dobro, que prevê uma premiação diferenciada para os participantes.

Como funciona a premiação?

A distribuição dos valores prevê 90% da premiação para os apostadores que acertarem os 14 resultados e 10% para quem fizer 13 pontos.

Entretanto, existe uma regra especial para o concurso: o prêmio principal não acumula. Se não houver ganhadores na faixa de 14 acertos, o dinheiro para essa categoria será aos acertadores de 13 jogos.

Dessa maneira, os participantes terão duas faixas principais de premiação, com a garantia de que o valor destinado ao prêmio máximo será distribuído conforme as regras especiais da edição.

Quanto custa apostar?

A aposta mínima da Loteca 1284 custa R$ 4 e permite marcar um duplo no volante. O jogador também pode ampliar suas possibilidades de acerto selecionando mais de um resultado em determinadas partidas, mediante o pagamento de um valor maior.

Os registros podem ser realizados nas casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou no portal oficial das Loterias da Caixa.

Veja a programação completa dos 14 jogos

A grade do Concurso Especial 1284 reúne 14 confrontos nacionais e internacionais. Os apostadores precisam indicar os resultados das partidas, considerando as possibilidades de vitória do mandante, empate ou vitória do visitante.

Confira os jogos programados:

Jogo Mandante Visitante Dia 1 Palmeiras/SP Flamengo/RJ Sábado 2 Athletico/PR Remo/PA Domingo 3 Bahia/BA Coritiba/PR Sábado 4 Atlético-MG Boca Juniors Sábado 5 Chapecoense/SC Cruzeiro/MG Sábado 6 Real Madrid Celta de Vigo Sábado 7 Juventus Venezia Domingo 8 Barcelona Villarreal Domingo 9 Vasco da Gama/RJ Grêmio/RS Domingo 10 Fluminense/RJ Mirassol/SP Domingo 11 Bragantino/SP Vasco/RJ Domingo 12 Everton Aston Villa Domingo 13 Atalanta Inter de Milão Domingo 14 Getafe Atlético de Madrid Domingo

Atenção: a grade deve ser conferida na programação oficial da Caixa antes do registro da aposta, especialmente em caso de alterações no calendário das partidas.

Como aumentar as possibilidades de acerto?

Na Loteca, cada partida oferece três possibilidades de resultado: vitória do time mandante, empate ou vitória do visitante.

O apostador pode selecionar mais de uma alternativa em determinados jogos. Essa estratégia é conhecida como duplo ou triplo e aumenta a cobertura de resultados no volante.

O duplo contempla duas possibilidades em uma partida, enquanto o triplo cobre os três resultados possíveis. Entretanto, essas marcações elevam o preço da aposta.

Com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões e regra de não acumulação, o Concurso Especial 1284 está entre as edições que merecem atenção dos apostadores em novembro.

A participação deve respeitar o orçamento individual, sem garantia de retorno financeiro. Os resultados dependem exclusivamente dos placares das partidas.