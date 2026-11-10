Lotofácil 3825: bilhete de cidade do ES é sorteado

O concurso 3825 da Lotofácil foi sorteado neste domingo (9), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As 15 dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 19, 20 e 23.

Entre os premiados está uma aposta feita por meio dos canais eletrônicos em Aracruz, no Espírito Santo. O jogo acertou 14 números e garantiu prêmio de R$ 3.844,72.

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A aposta capixaba foi simples e realizada de forma digital. O prêmio corresponde à faixa de 14 acertos da Lotofácil.

O próximo concurso acontece nesta terça-feira (10). A estimativa de prêmio informada para o sorteio é de R$ 2 milhões.

O valor acumulado destinado ao próximo concurso de final zero, o 3830, está em R$ 1.528.625,45. Já o acumulado para o Sorteio Especial da Independência chegou a R$ 21.510.728,73.

Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade oferece premiação para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

É possível utilizar a Surpresinha, quando o sistema escolhe os números automaticamente. A Teimosinha permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.