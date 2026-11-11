Lotofácil 3826: 11 bilhetes do Espírito Santo faturam prêmio

Três apostas do Sul do Espírito Santo acertaram 14 números no concurso 3826 da Lotofácil, realizado na terça-feira (10). Os bilhetes premiados são de Cachoeiro de Itapemirim e Irupi, e ficaram a apenas uma dezena do prêmio principal.

Desse modo, em Cachoeiro de Itapemirim, duas apostas foram contempladas. Uma delas foi realizada pelos canais eletrônicos da Caixa e garantiu R$ 1.033,24 ao apostador. Além disso, a outra saiu na Lotérica 7 de Setembro, por meio de um bolão com sete cotas, que recebeu R$ 1.033,20 no total.

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Já em Irupi, a aposta premiada foi registrada na Lotérica Mina da Sorte. O jogo simples, realizado presencialmente, também acertou 14 dezenas e garantiu um prêmio de R$ 1.033,24.

Somadas, as três apostas do Sul do Estado receberam R$ 3.099,68. Mas, ao todo, 11 apostas do Espírito Santo aparecem na relação de ganhadores com 14 acertos, incluindo registros em Aracruz, Linhares, Montanha, Pedro Canário, São Mateus e Vitória.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 e 25.

Próximo sorteio da Lotofácil tem prêmio de R$ 2 milhões

A Caixa informou uma estimativa de R$ 2 milhões para o concurso seguinte, marcado para esta quarta-feira (11). Desse modo, o valor acumulado para o concurso de final zero, de número 3830, está em R$ 1.726.134,32.

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. A modalidade oferece premiações para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Também é possível utilizar a Surpresinha, com números escolhidos pelo sistema, ou a Teimosinha, para repetir o jogo em concursos consecutivos.