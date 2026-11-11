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Lotofácil 3826: 11 bilhetes do Espírito Santo faturam prêmio

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Imagem ilustra resultado da lotofácil de ontem

Três apostas do Sul do Espírito Santo acertaram 14 números no concurso 3826 da Lotofácil, realizado na terça-feira (10). Os bilhetes premiados são de Cachoeiro de Itapemirim e Irupi, e ficaram a apenas uma dezena do prêmio principal.

Desse modo, em Cachoeiro de Itapemirim, duas apostas foram contempladas. Uma delas foi realizada pelos canais eletrônicos da Caixa e garantiu R$ 1.033,24 ao apostador. Além disso, a outra saiu na Lotérica 7 de Setembro, por meio de um bolão com sete cotas, que recebeu R$ 1.033,20 no total.

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Já em Irupi, a aposta premiada foi registrada na Lotérica Mina da Sorte. O jogo simples, realizado presencialmente, também acertou 14 dezenas e garantiu um prêmio de R$ 1.033,24.

Somadas, as três apostas do Sul do Estado receberam R$ 3.099,68. Mas, ao todo, 11 apostas do Espírito Santo aparecem na relação de ganhadores com 14 acertos, incluindo registros em Aracruz, Linhares, Montanha, Pedro Canário, São Mateus e Vitória.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 e 25.

Próximo sorteio da Lotofácil tem prêmio de R$ 2 milhões

A Caixa informou uma estimativa de R$ 2 milhões para o concurso seguinte, marcado para esta quarta-feira (11). Desse modo, o valor acumulado para o concurso de final zero, de número 3830, está em R$ 1.726.134,32.

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. A modalidade oferece premiações para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Também é possível utilizar a Surpresinha, com números escolhidos pelo sistema, ou a Teimosinha, para repetir o jogo em concursos consecutivos.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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