Lotofácil 3828: 5 apostas são premiadas em cidades do Espírito Santo
Para participar da Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante.
Cinco apostas do Espírito Santo acertaram 14 números no concurso 3828 da Lotofácil, realizado na quinta-feira (12), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os bilhetes premiados são de Cariacica, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante e Vitória.
Quatro apostas simples receberam R$ 1.583,91 cada. Já um bolão registrado em Santa Teresa, com seis cotas, conquistou R$ 3.167,82.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os números sorteados no concurso 3828 foram: 03, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25.
Em Cariacica, a aposta premiada saiu na Lotérica Vida Mansa. Na Serra, o bilhete vencedor foi registrado na Loteria Carapina. Já em Vitória, o prêmio saiu na Loteria Santo Antônio.
Em Santa Teresa, o bolão premiado foi registrado na lotérica Beco da Sorte. Em Venda Nova do Imigrante, o apostador realizou o jogo pelos canais eletrônicos das loterias.
O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira (13), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O concurso 3830, de final zero, já acumula R$ 2.288.721,70. Enquanto isso, a reserva destinada ao Sorteio Especial da Independência soma R$ 22.650.873,16.
Assim, para participar da Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. A modalidade distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
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