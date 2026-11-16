Lotofácil 3830: 7 apostas de cidades do ES ganham prêmio

Sete apostas do Espírito Santo acertaram 14 números no concurso 3830 da Lotofácil, realizado neste domingo (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada bilhete recebeu R$ 2.028,81, conforme os resultados divulgados para a modalidade.

Os jogos premiados foram registrados em Itapemirim, Linhares, Nova Venécia e Vitória. Na capital capixaba, quatro apostas alcançaram a faixa de 14 acertos, enquanto os outros três municípios tiveram um bilhete premiado cada.

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Em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o prêmio saiu para uma aposta registrada na Loterias Show de Bola. Já em Linhares, o jogo premiado foi realizado na Globo de Ouro. Em Nova Venécia, a aposta vencedora foi registrada na Loteria Cidade Alta.

Na capital, os bilhetes premiados saíram das lotéricas Estrela da Sorte, Jogada da Sorte, Ligue Loteria e Pinte a Sorte. Todos os jogos foram realizados na modalidade simples, com 15 dezenas selecionadas.

Os números sorteados no concurso 3830 foram: 01, 03, 04, 09, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25.

O próximo sorteio da Lotofácil está previsto para esta segunda-feira (16), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Além disso, o valor acumulado para o sorteio especial da Independência chegou a R$ 23.759.796,11.

Para participar da Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A modalidade distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Também é possível utilizar a Surpresinha, com números escolhidos pelo sistema, ou a Teimosinha, que permite repetir a aposta em concursos consecutivos.