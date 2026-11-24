O concurso 3836 da Lotofácil terminou sem ganhador do prêmio principal nesta segunda-feira (23). Com isso, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para esta terça-feira (24), subiu para R$ 5 milhões.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 05 – 07 – 09 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.

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No Espírito Santo, quatro apostas acertaram 14 números. Os jogos foram registrados em Aracruz, São Mateus, Vila Velha e Vitória.

Cada uma das quatro apostas capixabas recebeu R$ 1.962,92. Segundo os dados do concurso, todos os jogos foram simples, com 15 números marcados.

O valor acumulado para o próximo concurso chegou a R$ 1.428.586,27. Já o montante reservado para o concurso de final zero, o 3840, está em R$ 1.654.780,42.

A Lotofácil permite que o apostador marque entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade paga prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 e 15 números.