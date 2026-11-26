Juntos desde 2024, Chico Chico e Luisa Arraes vão ser pais pela primeira vez. A informação sobre a gravidez da atriz foi divulgada nessa quarta-feira (25), pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

A novidade chega enquanto a atriz finaliza as gravações de Cássia – o Filme, cinebiografia sobre Cássia Eller, mãe de Chico Chico. Na produção, Luisa interpreta a cantora, que morreu em 2001.

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Filho de Cássia Eller e Maria Eugênia Vieira Martins, Chico Chico seguiu carreira na música como cantor e compositor. Após a morte da mãe, foi criado por Maria Eugênia, companheira da artista.

Já Luisa Arraes é filha do diretor Guel Arraes e da atriz Virginia Cavendish e ex de Caio Blat. Com trabalhos no cinema, no teatro e na televisão, a atriz participou de produções como Segundo Sol, No Rancho Fundo e Aos Teus Olhos, além de integrar o elenco de Lisbela e o Prisioneiro e Grande Sertão.

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