O sonho de proporcionar uma festa de aniversário especial aos filhos se transformou em frustração, prejuízos financeiros e sofrimento emocional para mães de Cachoeiro de Itapemirim. Elas denunciam problemas envolvendo a mesma prestadora de serviços de festas infantis, que comercializava pacotes com espaço, buffet e decoração.

Em entrevista ao aquinoticias.com, três mães relataram situações semelhantes, entre elas serviços diferentes dos contratados, promessas de devolução de dinheiro não cumpridas e dificuldades de comunicação com a responsável. Juntos, os três contratos somam R$ 13,8 mil.

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Além dos depoimentos das entrevistadas, a reportagem recebeu diversos vídeos de outras mães que relatam situações semelhantes envolvendo a mesma prestadora de serviços. Esses outros casos ainda não foram apurados individualmente.

Para preservar a privacidade das famílias e das crianças, a reportagem mantém em sigilo a identidade das entrevistadas.

Mãe descobre que espaço contratado estava desativado

O caso mais recente envolve uma mãe que pagou R$ 3,5 mil pela festa de aniversário da filha, prevista para janeiro de 2027. No último domingo (22), ela descobriu que o espaço contratado estava desativado.

Segundo a entrevistada, mesmo sem comunicar o fechamento do estabelecimento, a responsável continuava conversando sobre os preparativos da comemoração e oferecendo serviços adicionais.

Ao questionar a situação, a mãe recebeu uma proposta para realizar a festa em outro espaço. No entanto, ao procurar o estabelecimento indicado, não conseguiu confirmar a disponibilidade para a data desejada.

Diante da situação, ela solicitou a devolução do dinheiro. A prestadora de serviços apresentou propostas de pagamento parcelado, mas os valores e os prazos não permitiriam que a família contratasse outro espaço a tempo.

Indignada, a mãe publicou um vídeo nas redes sociais relatando o ocorrido, sem mencionar o nome da responsável ou do estabelecimento. Após a repercussão, outras pessoas entraram em contato com ela e compartilharam experiências semelhantes.

A entrevistada informou que pretende registrar um boletim de ocorrência nesta terça-feira (24). Apesar da situação, a filha terá a festa de aniversário graças à solidariedade de outras pessoas. A mãe, entretanto, continua buscando a restituição do dinheiro.

Mãe relata problemas de higiene e busca Justiça

Outra entrevistada contratou, em outubro de 2025, uma festa infantil no valor de R$ 3,3 mil. Ela quitou o pagamento em janeiro deste ano e aguardava a comemoração, prevista para maio.

No entanto, após participar de outra festa no mesmo estabelecimento, decidiu cancelar o contrato. A mãe relatou problemas nas condições de higiene, na alimentação servida e na conservação dos brinquedos.

Segundo ela, o próprio filho machucou o pé enquanto utilizava um dos brinquedos do espaço.

Ao solicitar o cancelamento, a responsável informou que cobraria uma multa de 30% sobre o valor contratado. A consumidora procurou o Procon para contestar a cobrança.

De acordo com a entrevistada, a prestadora de serviços não compareceu à audiência no órgão. Posteriormente, as partes firmaram um acordo para a devolução parcelada do dinheiro, mas a mãe afirma que recebeu apenas parte do valor.

Além de procurar o Procon, ela registrou um boletim de ocorrência e ingressou com um processo judicial. A entrevistada também afirma que a responsável bloqueou seu contato telefônico.

O episódio provocou um intenso desgaste emocional.

“Eu não sabia como ia fazer a festa dele, que eu tinha já comprado algumas coisas, e a criança sonha com esse momento, né?”, contou.

A mãe relatou noites sem dormir, crises de ansiedade e momentos de choro. Mesmo após meses, ela continua buscando seus direitos.

Denúncias envolvem festas desde 2023

Uma terceira mãe relatou que enfrentou problemas com a mesma prestadora de serviços em 2023. Na ocasião, ela pagou R$ 7 mil à vista pela festa de aniversário do filho.

Ao chegar ao estabelecimento, encontrou uma decoração diferente da solicitada e um bolo que não correspondia ao combinado. Durante a comemoração, segundo ela, a comida deixou de ser servida.

A responsável teria alegado que esqueceu de levar os alimentos acertados anteriormente. Também prometeu devolver o valor referente ao serviço de cerimonial, compromisso que, conforme a entrevistada, não cumpriu.

Mais de três anos depois, a mãe afirma que ainda sofre com as lembranças daquele dia.

“Até hoje não consigo fazer festa em locais completos, e não consigo nem olhar as fotos do aniversário de 1 aninho dele, que já me dá vontade de chorar”, desabafou.

Na época, a mulher não registrou boletim de ocorrência por estar emocionalmente abalada. Entretanto, após tomar conhecimento de outros casos, decidiu procurar a polícia. Ela também afirma que a prestadora de serviços bloqueou seus contatos.

Famílias buscam reparação

Além dos prejuízos financeiros, as mães destacam as consequências emocionais de verem uma comemoração planejada para os filhos se transformar em motivo de preocupação e sofrimento.

Agora, as famílias buscam a restituição dos valores pendentes e esperam que a divulgação dos relatos ajude a evitar que outras pessoas enfrentem situações semelhantes.

O aquinoticias.com entrou em contato com a responsável pelo estabelecimento para esclarecer as denúncias apresentadas pelas mães. O espaço segue aberto para manifestação, e a reportagem poderá ser atualizada em caso de retorno.





