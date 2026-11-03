Mega da Virada abre apostas com prêmio de R$ 1 bilhão; veja como apostar certo

As apostas para a Mega da Virada 2026 começaram nesta terça-feira (3), com prêmio inicial estimado em pelo menos R$ 1 bilhão. O concurso especial da Mega-Sena terá uma mudança inédita no calendário: pela primeira vez, o sorteio será realizado na manhã de 1º de janeiro de 2027, e não na noite de 31 de dezembro, como ocorreu nas edições anteriores.

A alteração foi anunciada pela Caixa Econômica Federal após problemas operacionais registrados na edição passada, quando o grande volume de apostas provocou atrasos na realização do sorteio. Para este ano, a previsão é que as seis dezenas sejam conhecidas entre 10h e 11h do primeiro dia de 2027, no horário de Brasília.

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Os interessados em concorrer ao prêmio bilionário poderão registrar seus jogos até as 22h de 31 de dezembro. Portanto, a aposta simples, com seis números escolhidos entre os 60 disponíveis, custa R$ 6. Os bilhetes podem ser feitos nas casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa, no portal oficial do banco ou pelo Internet Banking, neste último caso, para correntistas.

Assim, até 16 de dezembro, as apostas da Mega da Virada serão simultaneamente aos concursos regulares da Mega-Sena. A partir do dia 17, porém, todas as apostas da modalidade serão exclusivamente ao concurso especial de número 3100.

Quanto custa apostar na Mega da Virada 2026?

O valor do jogo aumenta conforme a quantidade de dezenas selecionadas no mesmo volante. Em contrapartida, a probabilidade matemática de acertar os seis números também melhora.

Confira os preços e as chances de ganhar o prêmio principal:

Dezenas escolhidas Valor da aposta Probabilidade de ganhar 6 números R$ 6,00 1 em 50.063.860 7 números R$ 42,00 1 em 7.151.980 8 números R$ 168,00 1 em 1.787.995 9 números R$ 504,00 1 em 595.998 10 números R$ 1.260,00 1 em 238.399

Prêmio da Mega da Virada não acumula

Uma das principais características da Mega da Virada é a regra de distribuição obrigatória do prêmio. Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, o valor principal não fica acumulado para o sorteio seguinte.

Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o prêmio será entre os ganhadores da segunda faixa, correspondente a cinco acertos (Quina). Entretanto, se também não houver ganhadores nessa categoria, o dinheiro será aos acertadores de quatro números (Quadra), seguindo as regras de premiação da modalidade.

Com prêmio estimado em pelo menos R$ 1 bilhão, a edição de 2026 começa com expectativa de movimentar as apostas em todo o país. Assim, os participantes devem ficar atentos ao prazo de encerramento das vendas e à mudança no horário do sorteio, programado para 1º de janeiro de 2027.