A Mega da Virada 2026 promete entrar para a história das loterias brasileiras. Com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o concurso especial 3100 será realizado em 1º de janeiro de 2027, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Assim, as apostas já estão abertas e os jogadores podem escolher suas dezenas até as 22h de 31 de dezembro.

Com a possibilidade de conquistar uma das maiores premiações já oferecidas pela Caixa Econômica Federal, muitos apostadores começam a pesquisar combinações, dezenas mais frequentes e números que podem aparecer no próximo sorteio.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Porém, embora não exista uma fórmula capaz de antecipar o resultado, algumas estratégias ajudam a organizar os jogos. Uma delas é observar os resultados de edições anteriores da Mega da Virada e montar combinações com números distribuídos entre diferentes faixas.

Quais números podem ser sorteados na Mega da Virada 2026?

A escolha das seis dezenas é uma das principais dúvidas de quem pretende disputar o prêmio bilionário. Contudo, para montar uma aposta, o jogador pode selecionar números de 01 a 60, considerando que todas as dezenas possuem a mesma probabilidade de serem sorteadas.

Com base em combinações equilibradas, algumas sugestões de jogos podem servir como referência para quem ainda não decidiu quais números marcar no volante.

Confira cinco sugestões de combinações para a Mega da Virada:

Jogo Dezenas sugeridas 1 04 – 11 – 23 – 32 – 45 – 58 2 07 – 16 – 28 – 35 – 49 – 60 3 02 – 19 – 24 – 37 – 43 – 56 4 09 – 14 – 27 – 38 – 46 – 53 5 05 – 18 – 21 – 34 – 47 – 59

Assim, as combinações apresentam números pares e ímpares, além de dezenas distribuídas entre as faixas de 01 a 60. Entretanto, essa organização não aumenta matematicamente as chances de ganhar.

Quais foram os números sorteados nas últimas edições?

Outra possibilidade para quem deseja montar uma aposta é consultar os resultados das edições anteriores. Entretanto, o histórico permite identificar quais dezenas apareceram nos concursos especiais mais recentes.

Confira os resultados:

Mega da Virada 2025: 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59. Mega da Virada 2024: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57.

01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57. Mega da Virada 2023: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56.

É importante destacar que os resultados anteriores não determinam os próximos sorteios. Uma dezena que apareceu várias vezes não tem vantagem sobre outra que ainda não foi sorteada.

Quanto custa apostar na Mega da Virada 2026?

A aposta simples da Mega da Virada custa R$ 6 e permite escolher seis dezenas entre as 60 disponíveis.

Quem deseja aumentar a quantidade de números marcados pode fazer jogos com sete ou mais dezenas. Assim, nesse caso, o valor da aposta também aumenta.

As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas, no portal Loterias Caixa, no aplicativo oficial ou pelo Internet Banking para clientes da Caixa.

Qual é a chance de ganhar o prêmio de R$ 1 bilhão?

Na aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de acertar os seis números é de uma em 50.063.860 possibilidades.

Isso significa que, apesar da premiação bilionária, conquistar o prêmio principal continua sendo um evento de probabilidade extremamente baixa.

A escolha de números considerados quentes, atrasados ou frequentes não modifica essa realidade. Cada combinação de seis dezenas tem exatamente a mesma chance de sair.

Atenção: as sugestões apresentadas neste artigo são combinações recreativas, não previsões matemáticas. Aposte com responsabilidade e somente valores que não comprometam seu orçamento.