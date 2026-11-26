Dezesseis pessoas foram presas durante a segunda edição da Operação Hexágono, deflagrada pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) nesta quinta-feira (26). A mobilização também resultou na apreensão de drogas, arma de fogo, munições e dinheiro.

Segundo o balanço da corporação, os militares cumpriram 15 mandados de prisão e realizaram duas prisões em flagrante. Um dos detidos por mandado também foi preso em flagrante, totalizando 16 pessoas.

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Cachoeiro de Itapemirim registrou o maior número de prisões, com três detidos. Os municípios de Muqui, Vargem Alta e Guaçuí contabilizaram duas prisões cada.

Em Apiacá, Mimoso do Sul, Castelo, Anchieta, Alegre e Itapemirim, os militares prenderam uma pessoa em cada município. A polícia também registrou uma prisão em um município não informado no balanço.

Durante as ações, as equipes apreenderam 57 pedras de crack, que somaram 28,12 gramas, 15 unidades de maconha, com 53,05 gramas, e 44 unidades de cocaína, totalizando 109,07 gramas.

Os policiais também recolheram um revólver calibre .38, 14 munições e R$ 241 em espécie.

A segunda edição da Operação Hexágono mobilizou 130 policiais militares e 47 viaturas, com ações previstas em 17 municípios do Sul capixaba.