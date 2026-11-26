Megaoperação policial mira 46 alvos em 17 cidades do Sul do ES
Operação Hexágono mobiliza 130 policiais para cumprir 48 mandados judiciais em 17 cidades do Sul do ES. Quatro prisões já ocorreram.
Com quatro prisões já realizadas, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a segunda edição da Operação Hexágono. A mobilização mira 46 alvos em 17 municípios do Sul capixaba.
Ao todo, 130 policiais militares e 47 viaturas participam da ação, que busca cumprir 48 mandados judiciais, sendo 39 de prisão e nove de busca e apreensão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As ordens judiciais envolvem crimes como tráfico de drogas, homicídios, roubos, furtos, estupro de vulnerável, receptação e descumprimento de medidas protetivas. A operação também contempla mandados de prisão civil por falta de pagamento de pensão alimentícia.
Cachoeiro de Itapemirim concentra o maior número de ordens judiciais, com 14 mandados relacionados a 12 alvos.
Além de Cachoeiro, a Operação Hexágono abrange os municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Castelo, Guaçuí, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, São José do Calçado e Vargem Alta. Inicialmente, a mobilização abrange 40 bairros e localidades da região.
Antes mesmo do início oficial da operação, a Polícia Militar cumpriu quatro mandados de prisão em Apiacá, Mimoso do Sul, Muqui e Cachoeiro de Itapemirim.
As prisões envolvem crimes como homicídio, tráfico de drogas, estupro de vulnerável, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva.
A mobilização reúne seis unidades operacionais do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional (3º CPOR), além de equipes da Força Tática, serviço de inteligência, cães policiais e apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
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