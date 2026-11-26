Com quatro prisões já realizadas, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a segunda edição da Operação Hexágono. A mobilização mira 46 alvos em 17 municípios do Sul capixaba.

Ao todo, 130 policiais militares e 47 viaturas participam da ação, que busca cumprir 48 mandados judiciais, sendo 39 de prisão e nove de busca e apreensão.

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As ordens judiciais envolvem crimes como tráfico de drogas, homicídios, roubos, furtos, estupro de vulnerável, receptação e descumprimento de medidas protetivas. A operação também contempla mandados de prisão civil por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Cachoeiro de Itapemirim concentra o maior número de ordens judiciais, com 14 mandados relacionados a 12 alvos.

Além de Cachoeiro, a Operação Hexágono abrange os municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Castelo, Guaçuí, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, São José do Calçado e Vargem Alta. Inicialmente, a mobilização abrange 40 bairros e localidades da região.

Antes mesmo do início oficial da operação, a Polícia Militar cumpriu quatro mandados de prisão em Apiacá, Mimoso do Sul, Muqui e Cachoeiro de Itapemirim.

As prisões envolvem crimes como homicídio, tráfico de drogas, estupro de vulnerável, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva.

A mobilização reúne seis unidades operacionais do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional (3º CPOR), além de equipes da Força Tática, serviço de inteligência, cães policiais e apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).