Menino de 6 anos é sequestrado na saída da escola e ex da mãe acaba preso em Mimoso do Sul

Um menino de apenas 6 anos foi levado na saída da escola e encontrado horas depois dentro de uma barbearia, em Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo. O suspeito do crime é o ex-companheiro da mãe da criança, um homem de 34 anos que já era alvo de uma medida protetiva solicitada por ela. Ele foi preso em flagrante na última sexta-feira (13).

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes localizaram o homem e a criança dentro do estabelecimento comercial. Após a abordagem e o resgate, o menino foi entregue aos cuidados do pai.

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O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de sequestro e cárcere privado contra menor de 18 anos.

Segundo a Polícia Civil, após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

O nome do suspeito e o endereço exato da ocorrência não foram divulgados para preservar a identidade da criança, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).