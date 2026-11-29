Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, recebe, no dia 7 de dezembro, a cerimônia de formatura dos alunos dos cursos presenciais do programa Qualificar ES. O evento acontece às 19h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, convida a população para prestigiar a solenidade.

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A cerimônia reconhece a dedicação dos estudantes que investiram em conhecimento e qualificação profissional, dando mais um passo em direção a novas oportunidades.

O CRAS de Mimoso do Sul fica na Rua Crispim Braga, s/n, no bairro Morro da Palha.

Confira os detalhes da formatura do Qualificar ES