Mimoso do Sul celebra novos profissionais com formatura do Qualificar ES
O evento acontece às 19h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.
Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, recebe, no dia 7 de dezembro, a cerimônia de formatura dos alunos dos cursos presenciais do programa Qualificar ES. O evento acontece às 19h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, convida a população para prestigiar a solenidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A cerimônia reconhece a dedicação dos estudantes que investiram em conhecimento e qualificação profissional, dando mais um passo em direção a novas oportunidades.
O CRAS de Mimoso do Sul fica na Rua Crispim Braga, s/n, no bairro Morro da Palha.
Confira os detalhes da formatura do Qualificar ES
- Data: 7 de dezembro de 2026 (segunda-feira);
- Horário: 19h;
- Local: CRAS de Mimoso do Sul;
- Endereço: Rua Crispim Braga, s/n, bairro Morro da Palha.
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