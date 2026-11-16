Morador usa machadinha para resgatar vítima após carro cair dentro de Valão em Anchieta

Um homem utilizou uma machadinha para quebrar o vidro de um carro e resgatar uma pessoa após o veículo cair em um valão, na noite deste domingo (15), em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na Ponte do Valão, nas proximidades da Vila Olímpica.

Segundo informações recebidas pela reportagem, um morador do município entrou na água ao perceber a situação. Ele se aproximou do automóvel, quebrou um dos vidros com a ferramenta e conseguiu retirar a vítima.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para realizar os trabalhos de resgate e retirada do veículo da água.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da vítima ou as circunstâncias que levaram à queda do carro. A ocorrência segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas após a conclusão dos trabalhos das equipes de resgate.