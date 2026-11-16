Morador usa machadinha para resgatar vítima após carro cair dentro de Valão em Anchieta
Homem entrou na água e quebrou o vidro do veículo com uma machadinha para retirar uma pessoa após acidente próximo à Vila Olímpica.
Um homem utilizou uma machadinha para quebrar o vidro de um carro e resgatar uma pessoa após o veículo cair em um valão, na noite deste domingo (15), em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na Ponte do Valão, nas proximidades da Vila Olímpica.
Segundo informações recebidas pela reportagem, um morador do município entrou na água ao perceber a situação. Ele se aproximou do automóvel, quebrou um dos vidros com a ferramenta e conseguiu retirar a vítima.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para realizar os trabalhos de resgate e retirada do veículo da água.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da vítima ou as circunstâncias que levaram à queda do carro. A ocorrência segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas após a conclusão dos trabalhos das equipes de resgate.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726