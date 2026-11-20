Moradores da rua Emílio Passamai, localizada no bairro Otto Marins, em Cachoeiro de Itapemirim, estão reclamando de um vazamento de esgoto a céu aberto que, segundo relatos, persiste há mais de quatro dias. O problema tem provocado mau cheiro e transtornos para quem vive na região.

A situação ocorre após o forte temporal que atingiu o município na noite da última segunda-feira (16) e provocou diversos estragos em diferentes localidades.

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De acordo com moradores, que preferiram não se identificar, a concessionária BRK, responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, já foi acionada. No entanto, até o momento, nenhuma equipe teria comparecido ao local para solucionar o problema.

“Isso é uma vergonha! Vamos ter que passar o feriado com esse odor horrível. Tem fezes a céu aberto. Já ligamos, registramos a reclamação e nada de devolutiva. Pagamos nossas contas em dia e é isso que temos em troca. Uma péssima prestação de serviço”, relatou um dos moradores.

A reportagem procurou a BRK para obter esclarecimentos sobre a situação e saber quando o problema será solucionado. Até o fechamento desta matéria, a empresa não havia encaminhado resposta.

O espaço permanece aberto para manifestação da concessionária.