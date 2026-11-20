Moradores cobram BRK após quatro dias de esgoto a céu aberto em Cachoeiro
Vazamento na rua Emílio Passamai, no bairro Otto Marins, persiste há mais de quatro dias, segundo moradores.
Moradores da rua Emílio Passamai, localizada no bairro Otto Marins, em Cachoeiro de Itapemirim, estão reclamando de um vazamento de esgoto a céu aberto que, segundo relatos, persiste há mais de quatro dias. O problema tem provocado mau cheiro e transtornos para quem vive na região.
A situação ocorre após o forte temporal que atingiu o município na noite da última segunda-feira (16) e provocou diversos estragos em diferentes localidades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com moradores, que preferiram não se identificar, a concessionária BRK, responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, já foi acionada. No entanto, até o momento, nenhuma equipe teria comparecido ao local para solucionar o problema.
“Isso é uma vergonha! Vamos ter que passar o feriado com esse odor horrível. Tem fezes a céu aberto. Já ligamos, registramos a reclamação e nada de devolutiva. Pagamos nossas contas em dia e é isso que temos em troca. Uma péssima prestação de serviço”, relatou um dos moradores.
A reportagem procurou a BRK para obter esclarecimentos sobre a situação e saber quando o problema será solucionado. Até o fechamento desta matéria, a empresa não havia encaminhado resposta.
O espaço permanece aberto para manifestação da concessionária.
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