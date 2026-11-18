Moradores estão sem água há três dias em bairro de Cachoeiro; situação compromete tarefas domésticas
Vídeos encaminhados mostram torneiras sem água e utensílios domésticos sujos acumulados na pia.
Moradores da Rua Justo Bicalho, no bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, enfrentam problemas com a falta de abastecimento de água desde segunda-feira (16). A situação tem causado transtornos e dificultado a realização de atividades básicas dentro das residências.
Um leitor do aquinoticias.com procurou o portal para relatar os problemas enfrentados pelos moradores. Segundo ele, a interrupção no fornecimento compromete tarefas cotidianas, como tomar banho, preparar alimentos e manter a higiene pessoal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Vídeos encaminhados mostram torneiras sem água e utensílios domésticos sujos acumulados na pia.
O aquinoticias.com entrou em contato com a BRK, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em Cachoeiro, para solicitar esclarecimentos sobre a interrupção do abastecimento e a previsão de normalização do serviço.
O QUE DIZ A BRK
Por meio de nota, a empresa informou que concluiu, às 13h desta quarta-feira (18), os reparos na rede de distribuição de água que impactavam o abastecimento da região. Com a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água já foi retomado.
A normalização do sistema ocorre de forma gradativa, iniciando pelas áreas mais baixas e avançando até as mais altas ou distantes.
A empresa orienta que, em caso de solicitações ou dúvidas sobre os serviços de água e esgoto, a população pode entrar em contato pelo telefone gratuito 0800 771 0001, que funciona 24 horas por dia.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726