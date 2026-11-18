Moradores da Rua Justo Bicalho, no bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, enfrentam problemas com a falta de abastecimento de água desde segunda-feira (16). A situação tem causado transtornos e dificultado a realização de atividades básicas dentro das residências.

Um leitor do aquinoticias.com procurou o portal para relatar os problemas enfrentados pelos moradores. Segundo ele, a interrupção no fornecimento compromete tarefas cotidianas, como tomar banho, preparar alimentos e manter a higiene pessoal.

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Vídeos encaminhados mostram torneiras sem água e utensílios domésticos sujos acumulados na pia.

O aquinoticias.com entrou em contato com a BRK, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em Cachoeiro, para solicitar esclarecimentos sobre a interrupção do abastecimento e a previsão de normalização do serviço.

O QUE DIZ A BRK

Por meio de nota, a empresa informou que concluiu, às 13h desta quarta-feira (18), os reparos na rede de distribuição de água que impactavam o abastecimento da região. Com a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água já foi retomado.

A normalização do sistema ocorre de forma gradativa, iniciando pelas áreas mais baixas e avançando até as mais altas ou distantes.

A empresa orienta que, em caso de solicitações ou dúvidas sobre os serviços de água e esgoto, a população pode entrar em contato pelo telefone gratuito 0800 771 0001, que funciona 24 horas por dia.