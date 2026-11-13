Morre Aldahir Fonseca, referência da advocacia em Cachoeiro, aos 67 anos
Morre aos 67 anos o advogado Aldahir Fonseca Filho, referência da advocacia em Cachoeiro. OAB e familiares prestam homenagens ao profissional.
A advocacia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, perdeu nesta sexta-feira (13) um de seus profissionais mais respeitados. O advogado e contador Aldahir Fonseca Filho morreu aos 67 anos, em decorrência de complicações da doença de Parkinson. Reconhecido por sua trajetória profissional e pela relação próxima com os colegas, ele deixa um legado de dedicação ao Direito.
Com atuação nas áreas trabalhista e tributária, Aldahir também acumulou experiência em processos nas Justiças Cível e Federal. Ao longo da carreira, conquistou o reconhecimento da classe por sua competência, ética e firmeza na defesa dos interesses de seus clientes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Considerado um dos baluartes da advocacia cachoeirense, o profissional era querido por colegas, amigos e familiares, que lamentaram sua partida.
A 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), presidida por Henrique Tavares, divulgou uma nota de pesar pela morte do advogado.
Na manifestação, a entidade destacou a trajetória de respeito e combatividade construída por Aldahir ao longo dos anos, especialmente na Justiça do Trabalho.
A OAB também ressaltou sua competência profissional, postura ética e o carinho que conquistou entre os colegas de profissão.
Para a subseção, a morte representa uma grande perda para a advocacia de Cachoeiro de Itapemirim. A entidade manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto.
“Advogado inscrito há bastante tempo nos quadros da Ordem nesta subseção, Dr. Aldair construiu uma trajetória de respeito e combatividade, atuando bravamente na Justiça do Trabalho, bem como na Justiça Cível e Federal. Era um profissional amplamente reconhecido por sua competência e ética, além de ser imensamente querido por todos os colegas de trabalho e de profissão.
Sua partida representa uma grande perda para a advocacia e, sem dúvida, deixará muitas saudades naqueles que tiveram o privilégio de sua convivência.
Neste momento de luto e consternação, a 2ª Subseção da OAB-ES expressa suas mais sinceras condolências e se solidariza com os familiares e amigos, rogando para que encontrem conforto e força para superar esta difícil despedida“.
Sobrinho presta homenagem emocionante
O advogado Igor Fonseca, sobrinho de Aldahir, também prestou uma homenagem ao tio, lembrando o carinho recebido durante a infância e a influência que ele exerceu em sua formação pessoal e profissional.
“Tio Aldahir, obrigado pelo carinho na minha infância e pelas portas que o senhor me abriu com o estudo. O senhor foi uma referência para nossa família e faz parte de quem sou hoje. Descanse em paz!“, declarou Igor.
Sua morte deixa familiares, amigos e colegas de profissão enlutados, além de encerrar uma trajetória de contribuição à advocacia de Cachoeiro de Itapemirim.
O velório acontece nesta sexta-feira (13), a partir das 12h30, no Cemitério Park, localizado no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. O sepultamento está marcado para as 15h30, no Cemitério do Coronel Borges, onde familiares, amigos e colegas de profissão poderão prestar as últimas homenagens ao advogado.
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